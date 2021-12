Hercai: un secreto cambiará la historia en el capítulo de este martes

martes, 7 de diciembre de 2021 00:00

Un increíble secreto saldrá a la luz este martes en Hercai, la novela turca que día a día conquista a la audiencia por Telefe. La ficción transita momentos en los que el rencor ciega a Miran pero Reyyan buscará abrirle los ojos.

En el capítulo de este lunes, Hazar recordó el amor que tuvo con la mamá de Miran cuando eran muy jóvenes y en su cabeza retumbarán las palabras que ella le dijo tiempo antes de morir: "Cómo soportaré tu ausencia. Escríbeme cada día ¿quieres? Tengo miedo. Soy tan feliz pero siento que todo está a punto de arruinarse. ¿Y si en este tiempo dejas de amarme?".

Ese afecto intenso que sintió por la mujer es lo que llevó a no querer callar más y advertirle a Esma que avanzará para que Miran conozca la verdad: "Todo esto tiene que terminar... ¿Mirán no te rompe el corazón?, ¿no sientes lástima del niño que criaste en tu regazo y viste crecer? Esa mujer está usando al chico como peón para su venganza. ¿Cómo es posible que no le digas lo que pasó?... ten en claro que yo no callaré más y le diré que tú estabas enterada de todo".

En el capítulo de este martes, Esma sacará una carta que tiene muy bien escondida perteneciente a la mamá de Miran y que fue escrita antes de morir. En ésta la mujer, le confiesa un secreto que tenía muy oculto y que tenía miedo de morir con ella si algo le pasaba. La carta estaba destinada a Hazar sin embargo nunca llegó a él y quedó en manos de Esma por motivos que aún no se conocerán.

"Hazar. Estaba en un dilema antes de escribir esta carta. Pero ahora estoy viviendo un infierno. Tengo miedo a que no se sepa este secreto. Miran es tu hijo Hazar. Si algo llegara a pasarme, le encomiendo nuestro hijo a Dios y después a tí", dice el texto escrito a mano y que Esma conserva como un tesoro sin que nadie lo sepa, sobre todo Azize.

La empleada de la casa y madre de Firat sabe que si esa carta llega a Miran puede cambiar su relación con Hazar pero además puede generar un quiebre con Reyyan que se convertiría de esa forma en su propia hermana.

¿Qué pasará?, ¿seguirá ocultando la carta?, ¿Miran y Reyyan se separarán al descubrir que son hermanos?