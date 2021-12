La China Suárez explotó en Instagram: "esto ya es abuso, persecución y acoso"

martes, 7 de diciembre de 2021 00:00

Eugenia "La China" Suárez, explotó de enojo este lunes y no dudó en usar sus redes sociales para descargar su bronca, después de que una noticia trascendiera sobre un video que le habría mandado a Eduardo Cruz, hermano de Penépole Cruz y esposo de la actriz Eva de Dominici.

En este escenario, la ex Casi Ángeles apuntó contra Paula Varela, la periodista que habría dado a conocer la noticia y no escondió su enojo para con ella. "¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo Pauli Varela? Tengo las pelotas por el piso, esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotudez", escribió La China junto a la noticia.

Sin embargo eso no fue todo ya que fue por más. "No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir. Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar, lo tuyo qué es? Inventar? Hasta cuándo?", agregó la modelo y mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

Pero dos hora después, Eugenia volvió a sus redes sociales y específicamente a sus Stories de Instagram, para agregar más de su enojo y hacer un nuevo descargo. "Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro ni saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental está estable", comenzó escribiendo en un post que ya no tuvo notas compartidas

"Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de 'bullying' y son los primeros en ejercerlos", finalizó.