Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes marcado por la separación de Yilmaz y su hijo

martes, 7 de diciembre de 2021 00:00

Tras la aparición de Züleyha en la ascienda de los Yaman, y de los niños que habían decidido ir al pueblo sin la compañía de un adulto, Demir volvió a agredir a su mujer y tras echarla de la casa y sacarla a la fuerza, este martes irá más allá en sus amenazas.

Todo se desatará cuando Hunkar se comunique con Fekeli vía telefónica para avisarle que los niños habían aparecido. Además, el hombre se interesó en saber de Züleyha desconociendo que del otro lado del teléfono ya no estaba su amiga, sino Demir que escuchaba todo.

"Eso quiere decir que Demir no le hizo nada... ¿Y cómo está Züleyha? ¿Está bien?", preguntó Fekeli tratando de saber más de la chica. En ese momento se sorprendió al no escuchar a Hunkar y oír la voz de Demir. "Los niños regresaron sanos y salvos. Ahora dígale a Yilmaz que la tregua entre nosotros se acabó, así que será mejor que se cuide", cerró antes de cortar.

Su furia hizo que también amenace a su madre con llevarse lejos a sus hijos y que nadie más los volvería a ver. "Si dices una palabra también te abandonaré, me iré de aquí, me llevaré a los niños y te dejaré sola, no me importa Cukurova", le aseguró tras decirle que Züleyha no volverá a ver a sus hijos. "Que agradezca que le perdoné la vida", cerró.

Por otro lado, Yilmaz viajó 700 kilómetros hasta Estambul para buscar a Mugjan que tras tener una fuerte pelea con su marido, decidió irse de la casa con el pequeño bebé. Sospechando que había vuelto a su ciudad natal, Yilmaz fue a buscarla y la encontró justo antes de irse a Estados Unidos.

Sin embargo, aunque le gritó, ella decidió irse de la casa y pedirle al chofer que la llevaba que acelere para que su esposo no los alcanzara. Todo eso, mientras Yilmaz corre detrás del auto en un intento por recuperar a su hijo.