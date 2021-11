Bake Off Argentina: hubo otra eliminación y ya están los 4 semifinalistas

viernes, 5 de noviembre de 2021 00:59

Este jueves, Bake Off Argentina sumó un nuevo eliminado y de esta forma quedaron elegidos los 4 semifinalistas del programa. La competencia de Telefe, que busca al mejor pastelero, transita su último tramo con miras a la final que será el próximo lunes.

En el último programa de este semana, los participantes tuvieron que hacer un desafío sorpresa que era elaborar una "torta galáctica". Para ello les pidieron que se inspiraran en el sistema solar para elaborar una torta que en su interior tenía que tener una bomba de sabores precisamente generando una sorpresa para quien la degustara.

Para la ocasión, hubo 2 tortas que quedaron como las mejores y precisamente entre ellos estuvo en competencia el último delantal del pastelero estrella. Como ya ocurrió esta semana, en esa meta quedaron Carlos (que ya lo tuvo 2 veces en estos días) y Kalia. Precisamente esta última fue quien logró alcanzarlo.

Por otro lado, a los que no les fue tan bien tuvieron que medirse ante la decisión del jurado. Facundo y Gisella quedaron como los peores productos de la noche y el jurado decidió que quien tenía que abandonar la carpa era ella.

"Hoy me toca abandonar la carpa pero me voy super feliz", aseguró la joven quien se mostró emocionada pero también con una sonrisa.

El primero que tomó la posta del jurado para hacer la devolución fue Damian: "tuviste una semana muy buena. Siempre fuiste por el lado muy estético con una tranquilidad que admiro. Me llevo un recuerdo muy lindo".

Por su parte Pamela también destacó su alegría en el certamen: "siempre contenta, muy dulce, disfrutando lo que hacías. Lograste buenas preparaciones, trabajas muy bien los sabores. Seguí así".

Finalmente Dolli destacó su evolución desde el día que empezó en el certamen hasta ahora. "De aquella Gisella que venía al frente dando excusas de su preparación. Te dijimos 'no vos tenes que vender' y aprendiste rápido. Te vamos a extrañar".

Al escuchar las palabras, la emoción se hizo inevitable en Gisella quien pese a las lágrimas se mostró feliz por la oportunidad que tuvo de pasar por la carpa. "Estoy super feliz, por lo genios que son. Particularmente entré porque estaban ustedes. No me gusta la exposición pero dije 'voy a aprender de estos genios'. No había otra forma de aprender de ustedes que no fuera acá", expresó.

"Que ustedes digan estas palabras de mi, me hace super feliz", finalizó.

Los cuatro semifinalistas que se medirán el próximo domingo en la última gala son Carlos, Emiliano, Facundo y Kalia.