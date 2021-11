Züleyha, Tierra Amarga: complot y celos suman tensión al capítulo de este viernes 05

viernes, 5 de noviembre de 2021 00:00

En "Züleyha Tierra Amarga", Müjgan comienza a complicar no sólo su relación sino la de Züleyha y Demir. Todo es tensión en el capítulo del viernes 04, a las 17: 45 hs. por Telefe.

Enojada porque encontró a la joven intentando amamantar a su bebé, la médica fue a ver a Demir a la empresa. "El día de hoy, Züleyha estuvo a punto de amamantar a mi hijo, Claro, si yo no hubiera llegado para evitarlo", empezó a relatar. El empresario estaba sorprendido: "¿Por qué lo haría?"

Müjgan siguió: "No lo sé, debería preguntárselo. Yo fui al hospital y al regresar, el auto se descompuso y se hizo tarde. Kerem Ali tenía hambre y estaba llorando y Züleyha escuchó. Es lo que ella dijo. Escuche, eso es lo que ellos me dijeron, señor Demir. Pero no sé, que debo hacer, qué debo pensar. Es que cuando entré por esa puerta, la señora Züleyha estaba a punto de amamantar a mi hijo".

Por otra parte, Züleyha y Yilmaz se encuentran porque Adnan se cruza a la pequeña mansión. Su verdadero papá lo toma en brazos y no puede resistirse a charlar con su expareja. "Leila es un bonito nombre, ¿Demir lo eligió?", dice en referencia a la bebé. Züleyha asegura: "yo lo elegí". Ambos recordaron cómo iban a llamarse sus hijos y en eso, Demir llega y los ve. Lo que sigue es una fuerte pelea entre los esposos.

"El bebé estaba llorando. ¿Te das cuenta? ¡Todo es una excusa, todo! Porque lo único que están buscando es estar a solas los dos", le reclama. "Demir, ¿estás diciendo que utilicé el llanto del niño como excusa?", retruca ella.

"El niño estaba llorando. La pelota de Adnan estaba ahí. Antes el auto se descompuso. ¡Mujer, crees que soy un idiota? ¿Crees que no me doy cuenta? Züleyha, mejor acaba con esto. No juegues con mi honor. Desde ahora así hablaré contigo; porque no entiendes de ninguna otra manera", afirma el hombre a los gritos y toma fuerte del brazo a su esposa que intenta dejar la habitación.

Llena de rabia, Züleyha decide ir a encarar a Müjgan por lo ocurrido. Pero al ir a la pequeña mansión la atiende Hatice. ¿La dejará hablar con su protegida sobrina?