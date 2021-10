Dani La Chepi sufrió un robo en su nueva casa, antes de estrenarla

miércoles, 13 de octubre de 2021 13:50

Dani La Chepi se encuentra con las últimas remodelaciones de la casa que compró en 2020, cuando aún era participante de Masterchef Celebrity, y que restauró por completo para mudarse con su hija Isabella, ya que actualmente ambas viven en un departamento que alquilan.

Sin embargo, días antes de la mudanza y del gran estreno de la casa que siempre soñó tener, vivió un momento que transformó sus emociones. La influencer mostró a través de sus Instagram Stories cuando llevó a su madre a la casa a conocer los últimos avances. Sin embargo, ya desde el auto, ambas contaron lo que pasó.

"Me ves los ojos y decía 'qué emocionante, yo estaría igual'. Sí, fue emocionante pero fue más emocionante cuando vino el vecino de la vuelta, el señor Esteban, a decirnos 'entraron a robar'. ¿Cómo? ¿A donde entraron a robar? 'Sí, entraron a tu casa, saltaron a la mía y me afanaron un par de cositas", reveló.

Y agregó: "No, si es un estreno, te digo....", antes de proponerle a su madre ir a un reconocido hipermercado a comprar alarmas y rejas.

Dani "La Chepi" mostró la intimidad de la final de "Bake Off Argentina"

Finalmente, este lunes feriado se grabó la final del reality "Bake Off Argentina" y la host digital del programa Dani "La Chepi" Viaggiamari compartió algunas instancias de la jornada que compartió con su hija Isa.

"Es el último día de grabación de Bake Off", dice Dani al llegar al set y su hija agrega "no me puedo ir sin ver a Betu y a mi abuela Dolli". En eso, la nena se va directamente al camarín de Dolli Irigoyen, con quien tuvo una gran química y simpatía.

"La Chepi" disfrutó de los mimos de su equipo y también resaltó el aporte de Gabriel, el primer eliminado del reality, que estaba en el set. "Quiero decir públicamente que me salvaste la torta del hijo de mi novio... con el licor que hacés. Te juro que era el toque que le faltaba. El gusto se lo diste vos".

En tanto, Isa disfrutó de pasear en un carrito en el set y le pedía a su mamá quedarse "un ratito más" disfrutando del reality. "Divertite", le aclara Dani. Aunque al llegar el final de la jornada, no pudo convencerla de irse a casa.