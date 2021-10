Züleyha, Tierra Amarga: un secuestro marcará el capítulo de este miércoles 13

miércoles, 13 de octubre de 2021 00:00

En "Züleyha, Tierra Amarga", las decepciones y las intrigas marcan el ritmo de la semana. En el capítulo de este miércoles, a las 17:45 hs., las revelaciones dejarán en evidencia varias verdades.

Hünkar sigue sin encontrar a su madre Hammine y lo único que sabe es que está en otro hospital donde la internó Demir. Regresa por sus pertenencias a la mansión y encuentra el desolador panorama que dejó la ira de su hijo, que destrozó y quemó su ropa. Lo que se salvó fue su identificación que Züleyha le entrega en mano. La joven no pierde ocasión de hacer duros comentarios. "Demir estaba furioso como puede darse cuenta cómo está la habitación. Tomó su ropa y hasta los muebles y los quemó. Pero Fekeli puede comprarle un nuevo guardarropas", le dice. Y sigue, ante la mirada encendida de Hünkar: "¿Qué va a hacer? ¿Va a casarse enseguida? Creo que debe hacerlo".

Pero no será la única charla a pura sinceridad de Züleyha, ya que tendrá un tenso encuentro con Müjgan. La médica no puede evitar referirse a la verdad que le contó Yilmaz. "La señora Hünkar los separó a ustedes y te obligó a casarte con su hijo. En ese entonces, creía que ustedes eran hermanos. Si te pones en su lugar, no deberías culparla", disparó. "¿Qué estás tratando de decir, Müjgan?", acota la joven.

"Si lo que dice esa carta es cierto, Züleyha... ¿en verdad te obligó a casarte con su hijo? ¿O lo hiciste porque creíste que Demir te protegería si Yilmaz no salía de la cárcel?", aclaró. "Tal vez al salir de la cárcel, su amor revivió. No esperabas que eso sucediera. Creo que eso fue lo que pasó ", agregó.

Züleyha fue directa: "No puedes entenderlo, ¿verdad? No puedes aceptar que Yilmaz siga pensando en mí. ¿Es lo que sucede?". Pero Müjgan la frena: "Yilmaz piensa en algo, en su mente y con su corazón: en su hijo".

La sorpresa del capítulo es el secuestro de Gülten Taskin por un grupo de hombres que la sube a un auto, contra su voluntad. ¿Quién lo habrá ordenado?