"Espero que me banques como la bancabas a Ro Marengo", el audio que reveló Nico Peralta

miércoles, 13 de enero de 2021 17:55

Se acerca una nueva temporada de MasterChef Celebrity II y de a poco Telefe va revelando los nuevos famosos que estarán en la competencia, en este 2021. En este sentido, Nico Peralta, panelista de Cortá por Lozano recibió un audio de una celebridad ya confirmada y lo que dijo causó polémica.

Todo comenzó cuando en el piso de Cortá por Lozano salió el nombre del famoso y trataron su perfil bajo. "Casi no brinda entrevistas, no habla tanto de su vida íntima (...) Él es muy perfil bajo, si no está trabajando y no tiene que promocionar algo en particular... habla de su trabajo y no habla de su vida íntima", reveló Nico de quien es cercano.

Se trata de Gastón Dalmau, el ex Casi Ángeles que este martes firmó contrato con Telefe y fue el cuarto confirmado, además de Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, el líder de Ratones Paranoicos Juanse y la influencer Dani "La Chepi".

Sin embargo y más allá de sólo hablar de su personalidad, Peralta sorprendió a todos al revelar un audio que Dalmau le envió, con un fuerte pedido que provocó los gritos de todos en el piso. "Se te va a complicar porque si entran otras personas que creo que entran, vas a tener que repartir tu corazón", le indicó Vero a Nico, al notar que favoritismo que el panelista ya siente por el actor.

Gastón dijo esto en el audio: