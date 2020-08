"La cuarentena trajo gente mugrienta": Marcelo Polino dejó en evidencia a los famosos

viernes, 21 de agosto de 2020 00:00

Marcelo Polino se animó al diván virtual de Cortá por Lozano y deschavó a los famosos que han dado la nota en esta cuarentena por coronavirus.

En comunicación con Vero Lozano expresó que "la cuarentena se llevó puesta a muchas parejas. Con algunos, al ser tan larga la cuarentena, dimos la vuelta. En el caso de Marcelo Tinelli, se separó, se fue al sur, volvió y se amigó de nuevo", dijo con su particular humor.

"Es tan largo esto; pero la cuarentena te sirve para todo. A mí en lo particular, en las primeras semanas ordenaba, veía recuerdos, me conectaba con la emoción. Me volví rebueno. Después fueron pasando los tiempos, los meses y me volvió a salir toda la maldad de nuevo", confesó.

En esa "maldad potenciada", Polino recordó que denunció que los famosos comenzaron a aparecer en las redes con los pelos sucios. "Sí, apareció mucha gente mugrienta en la pantalla. Tanto Zoom y streaming y se veía que no se lavaban nunca el pelo. Un horror".