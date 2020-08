"La inocencia en la mirada": Natalia Oreiro sorprendió con su foto más auténtica

View this post on Instagram

Anu0303o 1993 Mi primera tapa de revista. Teniu0301a apenas 15 anu0303os... la inocencia en la mirada, creo q hasta asustada miraba. Con toda la emociou0301n corriu0301 al puesto de diarios como quien corre atrau0301s de un suenu0303o... y ahiu0301 estaba... ninu0303a. Jugando a ser mujer. Para que correr? Hasta me maquille solita para la foto, con pinturitas de mi mamau0301. Que ven cuando te ven? #tbt - 1993 u0433u043eu0434 u041cu043eu044f u043fu0435u0440u0432u0430u044f u043eu0431u043bu043eu0436u043au0430 u0436u0443u0440u043du0430u043bu0430. u041cu043du0435 u0431u044bu043bu043e u0432u0441u0435u0433u043e 15 u043bu0435u0442... u043du0435u0432u0438u043du043du044bu0438u0306 u0432u0437u0433u043bu044fu0434, u0434u0430u0436u0435 u043du0430u0432u0435u0440u043du043eu0435 u0438u0441u043fu0443u0433u0430u043du043du044bu0438u0306. u042f u0441 u0431u043eu043bu044cu0448u0438u043c u0432u043eu043bu043du0435u043du0438u0435u043c u0431u0435u0436u0430u043bu0430 u0432 u043au0438u043eu0441u043a, u0433u0434u0435 u043fu0440u043eu0434u0430u0432u0430u043bu0438u0441u044c u0436u0443u0440u043du0430u043bu044b, u0431u0435u0436u0430u043bu0430 u0442u0430u043a, u043au0430u043a u0431u0435u0433u0443u0442 u0437u0430 u043cu0435u0447u0442u043eu0438u0306... u0438 u044f u0443u0432u0438u0434u0435u043bu0430 u0441u0435u0431u044f... u0434u0435u0432u043eu0447u043au0443, u0438u0437u043eu0431u0440u0430u0436u0430u044eu0449u0443u044e u0436u0435u043du0449u0438u043du0443. u0417u0430u0447u0435u043c u0442u043eu0440u043eu043fu0438u0442u044cu0441u044f? u042f u0434u0430u0436u0435 u043du0430u043au0440u0430u0441u0438u043bu0430u0441u044c u0441u0430u043cu0430 u043cu0430u043cu0438u043du043eu0438u0306 u043au043eu0441u043cu0435u0442u0438u043au043eu0438u0306. u0427u0442u043e u043eu043du0438 u0432u0438u0434u044fu0442, u043au043eu0433u0434u0430 u0441u043cu043eu0442u0440u044fu0442 u043du0430 u0442u0435u0431u044f? #tbtzinho