Diego Ramos presentó a su novio en las redes

jueves, 20 de agosto de 2020 10:26

En mayo pasado, Diego Ramos contó por primera vez en televisión que su corazón estaba ocupado y que esa persona que ama se llama Mauro. A partir de esta revelación, los portales de espectáculo y programas de chimentos "estallaron" porque nunca antes él había expresado sus sentimientos.

En aquella ocasión, la revelación se dio en el programa Podemos Hablar, PH, después de que la actriz Luisa Albinoni lo pusiera en la incómoda situación de preguntar en más de una ocasión si le gustaban los hombres.

“Yo no tengo ningún problema con lo que soy y siempre fui. No tengo problema en expresarlo, soy feliz con eso, no tengo necesidad de sentirme contra la pared. Estoy muy orgulloso con lo que soy, con quién soy. Yo no elegí lo que soy, soy así. Y soy así orgullosamente así", contó.

Ahora, el actor dio un paso más en su relación y lo "presentó" en las redes sociales. Por primera vez compartió una foto en su historia de Instagram donde se lo ve junto a su pareja en una tierna foto junto a la mascota.

En la imagen se los puede ver a ambos disfrutando de una tarde de verano tiempo atrás, al borde de la pileta y junto a una de sus mascotas de cachorro: “Porthos niño”, escribió Diego y contó que la fotógrafa había sido nada menos que su amiga Paula Chaves.

Luego, ella reaccionó con un corazón dibujado y el mensaje: “Los amoooo y extrañoooo”.