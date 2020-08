Hisoparon a Pampita para ver si tiene coronavirus: ya está el resultado

viernes, 14 de agosto de 2020 22:05

Este jueves, Carolina Ardohain se sometió a un hisopado ante la posibilidad de haberse contagiado con coronavirus. El temor surgió a raíz de que Cora Debarbieri, una de sus panelista diera positivo en el test de Covid-19.

Pampita salió en Pampita On Line desde su casa y mostró algunas imágenes donde se la veía en el momento preciso en el que el enfermero le realizaba el hisopado.

“Como algunos ya se habrán enterado, nuestra compañera Cora Debarbieri estuvo compartiendo con nosotros el día lunes y el miércoles se sintió un poquito mal, se cercó a hacerse los estudios y dio positivo de coronavirus. Por eso, por protocolo estoy aislada como otras dos compañeras”, comenzó diciendo en el programa.

“Ya me hice el test que pones un poco de tu sangre en un reactor para saber si tuviste coronavirus en el pasado o si tenés en el momento que te lo hacen y dio no reactivo”, agregó.

“También me hice el hisopado que están viendo en el video que filmó mi hijo Bauti y los resultados los tengo mañana. Igual, les cuento que no estoy con ningún síntoma y me siento bárbaro”, finalizó.

Luego este viernes se conoció el resultado del hisopado: dio negativo.