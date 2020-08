Solange, la estudiante sanjuanina que sorprende con un tema cargado de fe en plena pandemia

viernes, 14 de agosto de 2020 18:00

Tiene 17 años y una voz que cautiva. Tuvo la posibilidad de subir a varios escenarios y ahora se animó a dar un gran paso: grabar su primer video clip. Lo hizo con un tema muy especial, lejos del folclore que la caracteriza y como forma de canalizar el momento que está viviendo.

Solange Pinto es estudiante del nivel secundario de la escuela San Martín, en Capital, y la cuarentena por la pandemia del coronavirus la llevó a transitar momentos de mucha reflexión. Abrazada por la fe, decidió animarse a cantar un tema dedicado a la virgen María y el resultado sorprendió a muchos jóvenes de su edad y a los adultos.

"Desde chica me inculcaron que Dios y la Virgen siempre está en las buenas y en las malas; y soy quien soy gracias a ella", señaló a Diario La Provincia SJ, la joven que a los 2 años comenzó a estudiar danza en un instituto y a los 7 años incursionó en la música.

"Con la cuarentena son pocas las clases que tomé. Amo el folclore, cantar y tocar pero decidí arrancar con la fe de Maria porque el año pasado una compañera mía de la escuela me la hizo escuchar. La letra de esa canción me llegó muchísimo, ese día se la hice escuchar a mi mamá, a mi abuela. Era tremenda esa canción. Con el tiempo empecé a sacarla con la guitarra. Cuando mi mamá me escuchaba me decía que tenía que grabarla como arranque del proyecto para luego tomar temas de folclore", agregó.

La joven forma parte de la comunidad de las parroquia del Espiritu Santo y de La Paz. Se define como "muy creyente" y siente que este camino lo arrancó "con bendición". "Dios y la virgen me han hecho saber que están conmigo. La canción es en agradecimiento", destacó.

Solange lleve un camino transitado con la música de muchos años. En el 2015 participó de los Juegos Evita y tuvo la oportunidad de ganar y viajar en la categoría Sub 14, canto solista, a Mar del Plata. En San Juan actuó en la Feria del Libro en Rawson y en el auditorio Juan Victoria. Su sueño es su futuro encaminarlo con la música y perfeccionarse para ello en la universidad.