Nati Jota fue al frente y confesó que se chapó a Agustín “Cachete” Sierra

Lizardo Ponce, el conductor de “Cantardo” por eltrecetv, fue directo al punto. Le consultó a Nati Jota sobre los rumores de un supuesto encuentro entre ella y el participante de Cantando 2020 Agustín “Cachete” Sierra.

Es que antes de salir en el vivo de Lizardo, Nati Jota declaró que le gustaba “Cachete”. La periodista aclaró: “Sabes que no es así, o sea, si. Me gusta pero como a todas. Me preguntaron y dije que si. Si está re bueno”

Lizardo Ponce no se quedó con esa respuesta y fue por más: “¿Te gusta desde que te lo chapaste? O después te dejo de gusta y ahora volvió a gustarte”. El comentario provocó risas nerviosas en Nati Jota que tuvo que aclarar: “No me lo chapé. Me lo chapé para una nota de ESPN”, dijo con cierto nerviosismo.

“Vos te das cuenta que yo iba al teatro de chica a ver casi ángeles, me senté en primera fila y le tocaba la mano. Me hacía la normal pero pensaba por dentro: `Te amo idiota”, buscó aclarar Nati que es lo que le pasa con el participante del Cantando 2020 que conducen Angel De Brito y Laurita Fernández.

Después, fiel a sus códigos aseguró: “Bailó con Candela (Ruggeri), no? ¿Y hubo algo?”: Lizardo le contestó que si y que fue oficial pero cosa del pasado. “No puedo andar diciendo que me gusta”, pareciera ser que dijo arrepentida.

En ese momento, Nati Jota, quien condujo el ciclo Sin Filtro por eltrecetv, cerró el tema: “tengo miedo que piense que estoy tirándole onda. Yo quiero ser normal, quiero ser una chica que la esperan que la vengan a buscar”.

