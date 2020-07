Hisopar en casa: Romina Malaspina mostró con qué ropa esperó a los enfermeros

miércoles, 15 de julio de 2020 01:46

En los primeros minutos de este miércoles, Romina Malaspina compartió unas imágenes donde se la ve esperando a los enfermeros para ser hisopada. La rubia subió fotos y videos en la previa a someterse a la prueba que le permitirá saber si tiene o no coronavirus, después de que Andy Kusnetzoff confirmó que tiene COVID-19.

El miércoles de la semana pasada el conductor de "PH, Podemos Hablar" había grabado el programa que se emitió el sábado pasado con cuatro invitados presenciales: el chef Christophe Krywonis, la actriz Flor Vigna, el diseñador Benito Fernández y la ex “Gran Hermano” y conductora Romina Malaspina.

Precisamente la rubia decidió recurrir a la historia de Instagram para enviar tranquilidad a sus seguidores, destacar que hasta que no tenga los resultados no saldrá de su casa (lo que implica no conducir el noticiero de Canal 26) y mostrar el look con el que espera a los enfermeros para someterse al test.

"Debido a lo que es publico conocimiento, hago esta historia para que se queden tranquilos. Como todos sabemos estuve en el programa de Andy que salió el sábado. Estoy aislada en casa, en cuarentena. En un rato viene el médico a hacerme el hisopado. No voy a salir de casa hasta que no conozca el resultado", comenzó explicando en un video que publicó en la tarde de este martes.

Luego subrayó que se siento "súper bien de salud". "Estuve hablando con médicos y me preguntaron 200 mil cosas y quiero que se queden tranquilos", señaló para luego en un nuevo video explicar que en el programa mantuvo la distancia social. "Siento que no me contagié pero por protocolo tengo que hacer el hisopado. A esperar el resultado y apenas lo sepa se los estoy diciendo por acá", agregó.

Luego antes de la medianoche de este martes subió una foto con un enterito de peluche donde se la ve con un termómetro en la mano que señala que tiene temperatura normal y nada de fiebre. Posteriormente, y ya pasada la medianoche, compartió una nueva imagen pero ya con la ropa con la que esperó al personal de Salud que fue a hisoparla. "ATR esperando que me vengan a hisopar" publicó con un atuendo en composé incluso con su tapaboca, en blanco y negro, y en pantuflas.