Romina Malaspina mostró el resultado del test rápido de coronavirus

miércoles, 15 de julio de 2020 16:51

Después de una larga espera, Romina Malaspina finalmente se sometió a la prueba para detectar si tiene o no coronavirus. En la madrugada de este lunes, alrededor de la 1, el médico llegó hasta su casa para hacerle el test rápido que permite detectar si tiene o no los anticuerpos activos ante el COVID-19.

Si bien en un principio se anunció que se iba a someter al hisopado, finalmente no fue así y sí le hicieron la prueba de test rápido que consiste en un leve pinchazo en el dedo para ver si está la enfermedad. A través de su cuenta de Instagram, la ex Gran Hermano, contó que tras unos minutos de la prueba el médico le entregó el certificado que señala que dio negativo.

"Bien, para que se queden todos tranquilos, anoche 1 am vino el médico a casa a hacerme rápido el test. El resultado dio negativo", informó Malaspina mostrando la hoja del análisis.

Además compartió una foto donde se ve el test en el que sale con 1 línea en los registros IGM e IGG. Si fuera positivo, algunas de las 2 o las 2 IG darían 2 líneas.

En los primeros minutos de este miércoles, Romina había compartido unas imágenes donde se la veía esperando a los médicos para ser hisopada. La rubia subió fotos y videos en la previa a someterse a la prueba, después de que Andy Kusnetzoff confirmara que tiene COVID-19.

Ayer la rubia había recurrido a la historia de Instagram para enviar tranquilidad a sus seguidores, destacar que hasta que no tuviera los resultados no iba a salir de su casa (lo que implica no conducir el noticiero de Canal 26) y mostrar el look con el que esperaba a los profesionales de la salud.

"Debido a lo que es publico conocimiento, hago esta historia para que se queden tranquilos. Como todos sabemos estuve en el programa de Andy que salió el sábado. Estoy aislada en casa, en cuarentena. En un rato viene el médico a hacerme el hisopado. No voy a salir de casa hasta que no conozca el resultado", comenzó explicando en un video que publicó en la tarde de este martes.

Luego subrayó que se siento "súper bien de salud". "Estuve hablando con médicos y me preguntaron 200 mil cosas y quiero que se queden tranquilos", señaló para luego en un nuevo video explicar que en el programa mantuvo la distancia social. "Siento que no me contagié pero por protocolo tengo que hacer el hisopado. A esperar el resultado y apenas lo sepa se los estoy diciendo por acá", agregó.

Luego antes de la medianoche de este martes subió una foto con un enterito de peluche donde se la ve con un termómetro en la mano que señala que tiene temperatura normal y nada de fiebre. Posteriormente, y ya pasada la medianoche, compartió una nueva imagen pero ya con la ropa con la que esperó al personal de Salud. "ATR esperando que me vengan a hisopar" publicó con un atuendo en composé incluso con su tapaboca, en blanco y negro, y en pantuflas.