Marcelo Tinelli y las románticas fotos que conserva con Guillermina Valdés en Instagram

miércoles, 15 de julio de 2020 00:00

Marcelo Tinelli siempre conservó buenas relaciones con sus ex, tanto con Soledad Aquino como con Paula Robles; y Guillermina Valdés no es la excepción. Desde que se separaron, hace menos de un mes, se mantuvo el respeto entre ambos y no trascendieron los motivos del alejamiento entre ambos, aunque ya circulan rumores de otra mujer que conquistó el corazón del "Cabezón".

Más allá de esto, el conductor de ShowMatch aún mantiene en su cuenta de Instagram románticas fotos de la época que estuvo en pareja con Valdés, con quien tuvo a Lorenzo. Las imágenes que mantiene con la modelo son de febrero para atrás, incluyendo la del Día de los Enamorados donde él la califica como "mujer amada" y subraya: "iluminaste mi vida".

El pasado 28 de junio, Marcelo Tinelli sorprendió a todos al informar sobre su separación. Anunció por Instagram que se separó asegurando que era lo mejor para su familia, en especial pensando en el hijo de ambos, Lorenzo.

"Hola a todos, quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi 8 años hermosos que vivimos. Creemos que es lo mejor para los dos y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero", escribió en aquel momento el productor y conductor de ShowMatch.

A menos de un mes de la separación, ya empezaron los rumores de un acercamiento de Tinelli a una voluptuosa mujer: Romina Malaspina. Según expresó Marcelo Polino, en su paso por "La Jaula de la Moda", ella viene a ocupar el lugar que dejó libre Guillermina Valdes.

"Sí, me gusta como su novia. Romina es una bomba, con un cuerpazo y me parece que viene a ocupar el lugar de la chica del momento que se va renovando cada tanto. Yo la conozco mucho. Cuando sale de GH me invitan a una gala y fue impactante verla en un pasillo. Es hermosa. Después la vi en Chile y lo que me llamó la atención es que donde pone el ojo pone la bala", señaló.

"A mi me sorprendió la separación de Marcelo. No tenía data de eso. Yo los quiero mucho a los dos. Hace trece años que trabajamos juntos. Ojalá la vida los lleve bien. Son las dos personas amorosas y les deseo lo mejor", opinó.