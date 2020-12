Berni: "Diego estaba entregado a la muerte"

domingo, 6 de diciembre de 2020 00:00

A diez días de la muerte de Maradona, su partida continúa estando presente en muchos programas de la televisión argentina. PH no fue la excepción este sábado que tuvo entre sus invitados a Angie Balbiani, Sergio Moldavsky, Mora Godoy, Cande Ruggeri y al Ministro de Seguridad, Sergio Berni.

Ante la pregunta de quiénes habían llorado en este último tiempo, el funcionario aseguró que lo hizo tras el fallecimiento de Maradona. "La muerte de Maradona ha generado en todos esta tristeza. Me sensibiliza mucho ver la imagen de él puteando a los italianos", aseguró.

Berni estuvo a cargo del operativo del traslado de los restos desde la Autopista hasta el cementerio. "Me avisó mi señora. En ese momento me estaba buscando el Jefe de la Policía diciéndome que en ese momento la policía había ido urgente a la casa de Maradona, pero todavía no se sabía qué había pasado".

El Ministro aseguró que su relación con el Diez se remonta a muchos años atrás. "Lo conocí a Diego porque tuve el privilegio de estar en el grupo de médicos que en el 2001 le diagnosticamos los síntomas precoces de una miocardiopatía dilatada y a partir de ahí trabamos una relación médico-paciente. En ese año trabajaba con el Dr. Cae con quien teníamos un Centro de Diagnóstico por Imagen. Cuando Maradona se estaba por ir a grabar una publicidad a Arabia Saudita el Dr. Cae nos pidió que lo revisáramos y ahí fue donde descubrimos los primeros síntomas indirectos de lo que fue su enfermedad coronaria después".

Finalmente, Berni vertió una de las frases más duras. "No fue un shock inmediato. Tuve que ver las imágenes para entender lo que estábamos viviendo. Yo ya lo veía venir. Aquellos que tenemos relación con los pacientes y que tenemos esa relación con la vida y la muerte vemos cuando el paciente se entrega. Él estaba entregado. Maradona siempre se diferenció del resto de los jugadores, más allá de sus habilidades técnicas, porque estaba una jugada adelantado a los demás. Creo que él adelantó esta jugada y estaba buscando paz. Ser Maradona le pesó más que cualquiera que todas las enfermedades y adicciones. Estaba en un ambiente que era nocivo para él. Creo que buscó la paz que necesitaba", sentenció.

