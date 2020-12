Sofi Jujuy y su problema en la cama y sin ropa

sábado, 5 de diciembre de 2020 20:41

Acostada sobre su cama y con poca ropa la mediática contó sobre un problema que tuvo este sábado para levantarse. "Eu! no puedo salir de mi cama. Matecitos, fiaquita y son las tres y veinte de la tarde. ¿Está muy mal esto?", se preguntó la influencer en sus redes.

Además, siguió con las reflexiones en sus historias de Instagram desde la cama con respecto a un tema que siempre le comentan sus seguidores: la boca de pato que pone a la hora de sacarse fotos.

"El boquita tip desespera a muchos. ¿Por qué ponés la boca de pato?, me dicen. ¿Por qué se enojan?, ¿qué les molesta?, ¡charlémoslo!", propuso mientras posaba.

"Me dicen que no me ponga tanta boca, pero no me operé nada. Es solo el boquita tip. Es solo que soplás... dejás que pase aire mientras sacás la foto y es como que se hincha", aseguró entre carcajadas mientras se levantaba y dejaba percibir que no tenía ropa.

La protagonista

Hace quince días Sofía fue sensación luego de que se estrenara el videoclip del tema "Eres perfecta" de Luciano Pereyra con ella como protagonista.

Las escenas muestran una sensual historia de amor que se desarrolla en una gasolinera con la modelo jujeña como una sexy mecánica. Miradas apasionadas y provocativos movimientos forman parte del material que se llevó todos los aplausos de sus seguidores y comentarios en las redes sociales.

Tras el estreno de este material, y con toda la repercusión a favor, Jujuy Jiménez lanzó en su cuenta de Instagram el desafío challenge del material. Lo hizo con un posteo donde además estimulaba a los seguidores para que sigan sus pasitos y lo compartan con el hashtagg #EresPerfectaChallenge.