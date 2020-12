Kicillof y tres ministros están en aislamiento

sábado, 5 de diciembre de 2020 22:10

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, informó hoy, a través de las redes sociales, que se encuentra aislado junto a su familia debido a que un colaborador estrecho dio positivo en coronavirus, y en la misma situación se encuentran el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y su par de Comunicación, Jésica Rey.



"Acabo de enterarme de que un colaborador dio Covid positivo. Aunque cumplimos los protocolos, quedamos aislados con mi familia por ser yo contacto estrecho. Cuando digo que la pandemia no terminó, me refiero precisamente a esto. Sigamos cuidándonos", indicó el mandatario bonaerense en un mensaje publicado en su cuanta oficial de la red social Twitter.



Fuentes del ejecutivo provincial confirmaron que el gobernador permanece en un aislamiento preventivo junto a su familia en la residencia oficial de La Plata y que no reporta síntomas de coronavirus, al igual que los tres funcionarios.



"Debido a que un colaborador de la Gobernación resultó con Covid-19 positivo, acabo de entrar en aislamiento preventivo, a pesar de no tener ningún síntoma. Nos tenemos que seguir cuidando, porque la pandemia no terminó ni mucho menos", señaló a través de un mensaje publicado en Twitter por Bianco.



Esta es la segunda ocasión que Kicillof se aísla preventivamente por el contagio de un colaborador en lo que va del año, ya que en octubre pasado debió suspender una vista a Carmen de Areco