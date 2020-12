Tartaglione tras Cortá por Lozano: "lo que se dice en los medios repercute en los pacientes"

sábado, 5 de diciembre de 2020 19:35

El pasado jueves se celebró en Argentina el Día del Médico y desde el programa de Telefé Cortá por Lozano, decidieron rendirle tributo a Jorge Tartaglione quien terminó a las lágrimas.

Tras su participación en la tele, el doctor agradeció los mensajes que recibió a través de sus redes sociales pero también quiso dejar una importante reflexión para sus seguidores y colegas.

"RESPONSABILIDAD EN LA COMUNICACIÓN MÉDICA: Muchos pacientes psiquiátricos se encuentran tomando medicamentos de la lista que circula estos días, indicados por sus psiquiatras. Lo que se dice en los medios repercute en estas personas. La duda o el abandono pone en riesgo sus vidas", aseguró el médico.

El homenaje

En el homenaje, desde la producción reprodujeron fotos de su juventud de la mano de la medicina. Entre esto cuando aún conservaba el bigote y pasó por la guardia de San Justo. "Allí sí que se hacía patria. Aprendí muchísimo", señaló.

Finalmente antes de terminar el tema, definió lo que es ser un profesional de la salud: "ser médico es para toda la vida y las 24 horas del día, ser médico significa que tu palabra puede ser un remedio o un veneno, saber que no es inocua y que puede hacer mal. Tenemos que tener como premisa que ante todo no tenemos que dañar. Que el curriculum no dice nada, lo que dice de vos son tus pacientes. También hay que saber que si haces una indicación es una negociación que haces con el paciente".