"En el dolor se encuentran los placeres", la profunda reflexión de Barby Silenzi

sábado, 5 de diciembre de 2020 11:45

Extrovertida, directa y amorosa, Barby Silenzi apostó a dejar un profundo mensaje en la redes sociales, en donde habla de las elecciones que tomó en su vida, los dolores que vivió y amor que la rodea.

Disfrutando de la maternidad y feliz por la familia ensamblada que supo formar con el querido cantante argentino "El Polaco", Barby aseguró que "no reniega" de su naturaleza.

"No reniego de mis elecciones, De todos modos he sido afortunada. Muchas veces en el dolor se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera", comenzó escribiendo la modelo junto a una imagen en la que se la puede ver mirando al horizonte.

Si bien ante el posteo, muchos de sus seguidores hicieron referencia a una presunta separación con el cantante, Barby apostó a no responder.

"Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila. El saber que he sido auténtica. Que he logrado ser lo más parecida a mi misma”, finalizó.

Enfrentó los rumores de separación

No se quedó callada y salió a enfrentar los rumores sin ningún problema. Así es Barby Silenzi y fiel a su personalidad habló sobre el tema que publicaron los portales digitales del mundo del espectáculo. Barby Silenzi habló de todo y reveló detalles de la convivencia con el Polaco. Ambos fueron padres hace tres meses de su primera hija en común, Abril.

“Estamos en nuestro mejor momento. Tenemos mi departamento y la casa de Hudson de él, entonces estamos viviendo como en los dos lados. Yo tenía un poco de ganas de salir. Estuve toda la cuarentena encerrada allá, sin ver a mis amigas, sin ver a nadie, y me vine yo para acá. Aproveché, me junté con amigas, obviamente con todos los protocolos... Él estaba laburando y tiene a su nena Alma, que justo vino, y la tenía que ir a buscar", contó Barby Silenzi a Paparazzi.

Barby Silenzi reveló como viven su relación en este momento y como cada uno disfruta con sus seres queridos. "Nos amamos, somos muy muy felices. No se preocupen por nada porque no nos vamos a separar, nunca estuvo en nuestros planes y somos bastante libres y nos encanta también así. Que cada uno tenga sus tiempos, yo también tenía muchas ganas de ver a mis amigas y creo que es algo normal”, concluyó.