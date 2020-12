Estalló Dario Barassi: "no puede ser, necesitaba descargarme"

martes, 22 de diciembre de 2020 11:03

Hace una semana, las postales que compartía Dario Barassi eran de pies en la arena, juegos en las olas y días de descanso en familia. Cariló fue el escenario elegido por el actor para pasar sus vacaciones previo al inicio del 2021 que viene cargado de actividad y trabajo.

Esta semana volvió al ruedo y lo hizo con una apretada agenda de actividades y compromisos. El actor sanjuanino no solo está al frente de "100 Argentinos Dicen" sino que además tiene otros compromisos laborales que lo llevan a tener días de intenso trabajo.

En este contexto, Barassi compartió un video en su cuenta de Instagram donde hace "catarsis" ante el inminente agotamiento que se viene con una agenda cargada de actividades. Precisamente así llamó al video al momento de compartirlo en la red social donde en 11 horas superó las 122 mil reproducciones.

"No puede ser que hace menos de 24 horas yo estaba con los pies en el agua, corriendo por la arena, haciendo castillitos con la enana, la enana que se comía la arena... mi preocupación era esa y ahora estoy quemado de la cabeza, hinchado los huevos", comenzó expresando en el video que compartió en Instagram este lunes en la noche.

"Un día vuelvo a la rutina y mirá cómo me pongo. cómo explota el celular, la demanda, las cosas para el vitél toné, que el papa noel, el regalo, balances, facturas.. uu pará un poco, todavía huelo a rabas", agregó poniéndole el toque de humor que lo caracteriza.

El actor se mostró efusivo en el video e incluso mostró la agenda, donde se ve la cantidad de actividades previstas. "No puede ser, necesitaba descargarme, no lo logré, no me sirvió", señaló subrayando: "qué tengo que hacer para calmarme un poco".

Hace unos días, el actor se mostró ofuscado en su historia de Instagram donde salió del cuadro de humor que siempre utiliza. Allí cargó un video donde se refirió a los dichos que habían trascendido sobre su "angustia" por algunos kilos de más: "Bebitos veo que hay mucha repercusión por unas declaraciones que hice en la tapa de los personajes del año de Gente. Me hicieron una entrevista y hablé que en la cuarentena fue muy difícil controlar y de manera irónica dije engordé 30 kilos, con un poquito de humor porque a veces falta tanto. También con humor dije que me tiene angustiado el tema".

Luego aclaró: "No estoy angustiado, no engordé 30 kilos. Obviamente que ya los tenía. El sobrepeso lo tenía pre-cuarentena y no es novedoso en mi. Me preocupa, no me angustia. Estamos bien".

Por otro lado, reconoció que le "parece interesantísimo que se tenga en cuenta porque es imposible para las personas que no tenemos el cuerpo promedio, según los estatutos sociales de la moda, es muy difícil lookearse".

Barassi señaló que le han llegado "miles de mensajes" por esos dichos irónicos que lanzó sobre su "angustia" y luego con humor dijo que tiene "30 kilos en cada papada".