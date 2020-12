Soledad Pastorutti dio una noticia e hizo llorar a todos: "por favor sin llorar porque esto no es un velorio"

martes, 22 de diciembre de 2020 14:11

Hay noticias que emocionan y las lágrimas son difíciles de contener. Eso es lo que ocurrió con la noticia que dio Soledad Pastorutti a cuatro jóvenes ubicadas en diferentes puntos de la Argentina. La cantante fue la responsable de anunciarles que en el 2021 ingresarán a estudiar a la universidad gracias a la Fundación Sí, que costeará sus estudios.

Vía telecomunicación, Soledad se contactó con cada una y el anuncio se los dio primero cantando y luego indagando un poco más en la vida de cada chica. La emoción fue plena de las elegidas y generó una gran repercusión en las redes sociales. Es que la folclorista compartió un fragmento de ese momento en su cuenta de Instagram y en apenas 30 minutos el video ya había superado los 4 mil reproducciones.

Cantando un fragmento de "Entra a mi pago sin golpear", la folclorista le comunicó a Sol, Mara, Micol y Luz lo noticia y al ver que ellas no pudieron contener las lágrimas, le hizo un pedido: "por favor sin llorar porque esto no es un velorio, sino esto es fiesta".

Cuando habló con Micol se generó una situación particular en la que Soledad contuvo a la joven y le dio un consejo. "Hace muchos año en un festival que se llama Cosquín, ¿lo conoces al festival de Cosquin?", le preguntó a lo que la chica respondió: "no, casi como que no tenía tele".

"Es un festival de folclore. Fui con todos mis sueños para subir al escenario. La primera vez me dijeron que no. Fui al otro año y me dijeron que no. Al tercer año, al tercer intento, me dijeron que sí y subí a cantar a ese escenario que era mi gran sueño y empezó mi carrera artística. Qué pasa si te digo que tu primer intento valió la pena", agregó Pastorutti.

"Sos una de las elegidas para entrar a la residencia y estudiar la carrera que más te gusta", destacó.

Al escucharla, la emoción invadió a la ganadora y agradeció: "creí que no lo iba a poder lograr. No se como sentirme. Hay un boom de emociones en mi. La tomo a usted como gran ejemplo. Gracias por contarme su vida porque eso me inspira a seguir luchando".

La Sole cerró el video dando un consejo no solo a todas estas chicas que cumplirán su sueño de ingresar a la universidad sino también a sus seguidores: "cuando dudes en seguir adelante, recordá este día y que es mucho más facil llegar a la meta si se camina".

La Fundación Sí permite estudiar a los jóvenes de escasos recursos. Cada 12 personas que donan 500 pesos por mes, una persona ingresa a la universidad a estudiar.