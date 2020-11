"Posarme sobre tus tet**": Carla Peterson y el escracho a un "piropo elegante"

miércoles, 11 de noviembre de 2020 12:04

La actriz Carla Peterson suele compartir sus looks en Instagram y los comentarios elogian su buen gusto y también, lo bien que le lucen ciertas prendas. Pero este miércoles, un mensaje la sorprendió.

En su Instagram, la bella artista comentó: "Por si acaso se acaba el mundo todo el tiempo he de aprovechar! Ya lo decía un hit de mi época... no crean q amanezco así! Pero que linda bata me regalo @halonghomewear . Ella diseñó la tela y la hizo. Muchas gracias!".

Pero ocurrió algo que la sorprendió y quiso compartirlo también: "Mensajes que recibo por privado. Vi la foto de tu timeline y se me ocurrió el elegante piropo: quien fuera rosa amarilla para posarme sobre tus tetas!". Sus seguidores se refirieron a ese mensaje destacando tanto la buena onda de la actriz como también irónicas referencias al "caballero andante" que le dedicó esas palabras.

Hay de todo en la viña del Señor...

Irreconocible

Un cambio sorprendente de look realizó Carla Peterson en las últimas horas. La actriz, que se caracterizaba por lucir el pelo rubio y lacio hasta los hombros, hoy se la puede ver en las redes sociales con una imagen totalmente diferentes e incluso para muchos irreconocible.

Es que pasó por la peluquería y decidió apostar a un cambio. No solo se jugó por un corte sino también por un cambio en el color del cabello que fue muy alagado por sus seguidores en Instagram. Allí compartió dos fotos con su nueva imagen junto a un posteo donde se puede leer la confesión de su hijo Gaspar (7) quien le habría dicho que se parece a su papá, Martín Lousteau.

"¡El peinado de papá dijo mi hijo! No es una app. Ni una peluca. Tampoco la humedad. Es la magic de @sergiolamensaok . Siempre quise tener rulos . Mi look efímero", escribió en su cuenta junto a dos fotos donde se la ve con los rulos bien compactos y resaltando algunas pecas en su rostro.

La actriz vive la cuarentena muy unida a su familia y lejos de la pantalla de televisión, en el contexto de la pandemia. Precisamente la cuarentena los ha llevado a unirse más y compartir divertidos momentos e incluso a innovar en nuevos roles.

"Martín hace trucos de magia, es relojero, arregla relojes, es muy prolijo, es muy ordenado y le gusta lavar los platos", reveló la actriz en Mitre Live (Radio Mitre) con el periodista Juan Etchegoyen.

Luego confesó que deja que Lousteau lave los platos: "Yo le dejo el espacio con mi amiga, la bacha (...) A mí no me gusta lavar los platos. Me gusta limpiar y ordenar, pero después de las horas de cocina y de comer digo 'No quiero lavar'".