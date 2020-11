"Así no": Lizy Tagliani blanqueó sus "exigencias de estrella"

miércoles, 11 de noviembre de 2020 00:00

Lizy Tagliani está recorriendo los programas de Telefe promocionando su próximo streaming "Lizy una chica diferente", con gran recepción del público.

El domingo, estuvo en "La Peña de Morfi"; este lunes en Masterchef Celebrity y el martes en "Flor de equipo", por supuesto que todo tiene un precio... La capocómica compartió una charla por WhatsApp con Federico, el productor de Marley, en el que le decía que "te toca dormir con Fer en tanga".

Entonces ella pidió choferes, custodios, frutas de estación, masajes, maquillaje y peinado y hasta yoga para terminar el día. La respuesta: para leerla ustedes mismos.

Ella posteó en Instagram: "al final nadie toma mis exigencias de estrella en serio así no, @federicohoff". Sus seguidores celebraron sus ocurrencias y por supuesto, la respaldaron. ¡Tremenda!

Leo Alturria, picante

En el ascensor y frente al espejo, con una mirada seductora. Así se hizo una selfie Leo Alturria y luego la compartió en las redes sociales. Lo hizo con un mensaje que no pasó desapercibido para su pareja, Lizy Tagliani, quien no se demoró en contestarle.

"Dame tu mejor mirada; me dije a mi mismo. Y quede anonadado Wtf!!!!!", publicó Leo junto a la foto que en una hora sumó más de 7 mil Me Gusta. Pero el mensaje no terminó ahí y lo completó bien up: "Necesito un calmante jaja! Arriba esos ánimos chiquis".

Las palabras de Leo no pasaron desapercibidas para Lizy que le respondió con un "Te amoooo" y lejos de que él lo dejara pasar, contestó con una frase que generó reacciones incluso de sus seguidores.

"Lizy te amo!!! Decime si no estoy para que me pongas en la mesita de luz. Jajajajaj", le escribió con dos emoticones.

Leo cuenta en su Instagram con más de 398 mil seguidores y constantemente comparte fotos causales, selfies y de producción. Algunas sale compartiendo su amor con Lizy quien siempre le responde con palabras de afecto y halagos.