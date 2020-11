"Ayuda": lo apuraron al embajador Marcelo Polino por Masterchef Celebrity

miércoles, 11 de noviembre de 2020 00:00

Marcelo Polino es el embajador de Masterchef Celebrity y a medida que avanzan los programas, el clima se va poniendo picante.

Por eso, no dudó en reaccionar ante el pedido de uno de los portales de espectáculos sobre algo que sucedió en Masterchef Celebrity este martes. Se trata de Moskita Muerta que apuntó directo hacia el periodista de espectáculos: "¡¡¡No me parece justo que los participantes estén sacando cosas de las otras estaciones!!!! No me parece Justo Embajador @MarceloPolino #MasterChefCelebrity toca los 20 puntos liderando la noche".

Sin dudarlo, Polino retwitteó con una palabra clave #Ayuda. En los comentarios, los seguidores consignaron que "nadie tendría que prestar cosas a nadie ni ayudar; así no tiene gracia" o "yo creo que el embajador tiene que ir y ponerle los puntos a todos. Retarlos".

¿Sacará Polino su característico tono ácido para acomodar a los participantes?

Nunca lo diré