"Sinceramente nos merecemos la extinción", el fuerte repudio de la China Suárez

miércoles, 7 de octubre de 2020 18:35

Un camión cargado con unos 150 cerdos vivos volcó este martes en la tarde en el partido bonaerense de Pilar y los vecinos de la zona se llevaron a los animales que formaban parte de la carga, e incluso algunos los degollaron en el mismo lugar. Las imágenes, que muestran el carneo de los porcinos en medio de la locura de la gente, quedaron plasmadas en un video que se hizo viral y alcanzó la repercusión también de Eugenia "la China" Suárez.

La actriz es defensora de los animales y hace 7 años que es 100% vegetariana. Si bien esta inclinación por las proteínas vegetales y no animales se dio por cuestiones de trabajo, nunca más volvió a comer carne y no se arrepiente. De hecho el año pasado en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, le confesó: "tuve que hacer una dieta muy proteica para hacer Abzurdah (la película que la tuvo como protagonista): carne, pollo, carne, pollo. Después dije voy a dejar una semana para desintoxicarme y no pude volver a comer nunca más".

Aquel día luego agregó: "Tenía el sentimiento encontrado de que amaba a los animales mientras comía un churrasco", explicó la China. Y agregó que sustituye a las carnes con "proteína vegetal, muchos frutos secos y legumbres".

Este miércoles en la mañana, y después de ver la noticia del carneo y robo de los cerdos en plena ruta de Pilar, la rubia decidió recurrir a su cuenta de Instagram para repudiar lo sucedido y confesar que por la dureza del hecho, decidió no ver las imágenes que quedaron registradas en una cámara.

"No pude ver el video. No lo necesité. Sinceramente nos merecemos la extinción", señaló la China Suárez en un mensaje que publicó en su historia de Instagram. Allí compartió ese texto con una foto donde se ve la gente en estampida hacia el camión.

El hecho

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Viamonte e Isla Camarones del partido de Pilar, y el chófer que salió ileso denunció que los vecinos que se acercaron al lugar se llevaron los cerdos que se habían liberado del camión y corrían por un descampado

El camión provenía de la localidad bonaerense de Ramallo con destino al frigorífrico Amancay, donde debía haber entregado la carga de 150 cerdos.

Quedó abierta una investigación por averiguación de ilícito ante la UFI 3 de Pilar.