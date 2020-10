¡Bella! panelista de Cortá por Lozano reconoció que tiene muchas cirugías estéticas

miércoles, 7 de octubre de 2020 17:43

Esta semana estallaron con todo los comentarios apuntando contra Wanda Nara y una posible cirugía estética que se hizo para cambiar su nariz. Este tema se convirtió en puntapié del segmento Terapia de Grupo, de Cortá por Lozano, donde plantearon como tópico: "¿qué retoque estético te harías?" y la respuesta de una panelista sorprendió a muchos.

Es que mientras Evelyn Von Brocke, Tamara Pettinato y Paola Juárez confesaban que nunca pasaron por el quirófano y que incluso no lo harían por diferentes motivos, desde temor a la cirugía hasta respetar el físico que tienen, otra panelista hizo una importante confesión. "Yo sí, no tengo problemas", aseguró desde su casa y con la transmisión on line Costi.

La panelista aseguró que no le tiene miedo a las cirugías y que incluso pasó varias veces por el quiórfano. "La última vez que me hice un retoque fue el lunes", aseguró dejando a todos sorprendidos porque no lograban identificar el cambio que se había realizado. Luego ella aclaró que en esa ocasión se hizo el "perfilado de la cara" y que no se hizo más porque "la pandemia no me permitió".

Mientras contaba sobre su último retoque, en la pantalla iban mostrando cómo fue cambiando estéticamente en los últimos años. En las fotos se veía cuando llegó a pesar casi 200 kilos y sobre esto enumeró las otras ocasiones que se sometió al bisturí: by pass gástrico, colocar hilo tensor, retoque de papada, levantar la punta de la nariz, se cambió los dientes 3 veces y se hizo el pubis laciar, entre otras intervenciones.

"Duele pesar 192 kilos", destacó a medida que veía cómo era antes cuando tenía obesidad y luego se alegra al ver cómo cambió.

Confesó que se hará un retoque

Por su parte, otro panelista confesó que tiene pensado hacerse un retoque. Se trata de Mauro Szeta quien señaló que quiere hacer un pequeño cambio y que ayer ya tuvo su primer paso.

"Arranqué porque quiero ser menos feo en la segunda mitad de mi vida", aseguró el periodista de policiales sobre el cambio que hará en su físico. ¿De qué se trata? mejorar su dentadura y para ello ya tuvo su sesión este martes.

"Ayer me hicieron la limpieza", comenzó expresando quien señalando una imágenes de su rostro apuntó que dónde encuentra "el déficit que me preocupa": su boca.

"Cuando abro la boca hay un corrimiento que quiero cambiar (...). Quiero reírme y que no se vea el ocre del vino malbec (...) Me lavo los dientes pero no sale", señaló y luego agregó: "arrancamos por darle una limpieza y se encontraron con un mundo inesperado".

"Voy a tratar de cambiar la dentadura. Me van a poner unos aparatos que son como fundas de dientes que van encima de la que tengo", explicó.

Ante este comentario Vero Lozano remató generando la risa de todos: "mirá si terminas como Bonelli".