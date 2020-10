"Fui a boludear y terminé...": una panelista de "Cortá por Lozano" sorprendió con una confesión

miércoles, 7 de octubre de 2020 15:13

Los retoques estéticos fueron el tema para arrancar "Cortá por Lozano" y como siempre surgieron historias desopilantes. Vero Lozano y el panel se animaron a detallar lo que se harían o no para verse más lindos.

Mientras Paola Juárez y Evelyn Von Brocke fueron por el lado de respetar las cirugías pero no recurrirían a ellas; Costa detalló que se sometió a varios tratamientos y lo hace recurrentemente con profesionales de confianza. Por su parte, Vero expresó que "yo me hago botox cada tanto; duele un poquito pero me gustan los resultados" y Nico Peralta sólo se colocaría "esa plancha para tener unos abdominales de fierro", si se animara.

Pero quien dio la sorpresa fue Tamara Pettinato ya que se quedó "con la frutilla del postre". "Fui a una consulta para probarme lolas. Me las medí; pedí las más grandes y el cirujano me dice: "¿qué elegiste?". Y le contesté: "no, nada. Vine a acá para boludear".

Tras eso, agregó: "lo mejor fue que salí con el cirujano. Moraleja: el cirujano que se dedica a colocar prótesis se quedó con mis tetas de madre". ¡Chan!

Un invasor insospechado

"Cortá por Lozano" tiene sus segmentos desopilantes tanto delante como detrás de cámara. Uno de ellos fue registrado por Paola Juárez, quien compartió que hay quien ocupa el sillón de Vero Lozano en cuanto ella se descuida; o mejor dicho ahora que volvieron las entrevistas al diván.

El "invasor" es nada más y nada menos que el tierno Copito Lozano, el gran mimado del programa y que deja su confortable cucha para estar en el lugar de su mamá. ¿O será que está custodiando que nadie ocupe su lugar? Lo cierto es que él ya marcó territorio.

En el Instagram que Vero le creó a Copito están las imágenes y ella misma dejó su comentario en el que lo calificó de "Loquito". ¡Todo un comprador!