Leti Siciliani confesó "la verdad" de sus sueños con Germán Martitegui

Germán Martitegui se convirtió en la figura de los sueños de Leti Siciliani. La actriz confesó en dos oportunidades que se imaginó con el integrante del jurado de Masterchef Celebrity mientras dormía y esa declaración se llevó comentarios de todo tipo entre sus compañeros, el jurado y los espectadores que incluso se volcaron a las redes sociales para opinar.

"¿Soñaste con alguien hoy?", fue la pregunta que otra vez le hicieron en la gala de este jueves y si bien ella al principio lo negó, sus compañeros la delataron y finalmente tuvo que confesar. Tras esto, y una serie de especulaciones que se mezclaron, la hermana de Griselda salió a explicar "la verdad" de por qué sueña con él.

En Cortá por Lozano, la participante del certamen decidió decir "la verdad" y contar por qué lo tiene en sus pensamientos cuando duerme.

"Yo realmente sueño que él es mi padre, que me pone los puntos, que me dice que él no se puede sentir defraudado, decepcionado por mi, que quiere sentir orgullo", comenzó contando en una comunicación con el programa.

Luego relató que lo sueña a Martitegui con "muchas sonrisas" "que es quizás lo que no ocurre tanto en el programa". "Creo que quizás más allá de analizar el sueño y lo que hay detrás de soñar que es mi padre, también es como una visión. Creo que él es así, es el personaje de malo pero creo que es en realidad un dulce de leche", detalló.

El primer sueño

A Germán Martitegui le venían pasando cosas en Masterchef Celebrity pero como lo que le contó Leti Siciliani, ninguna. El jurado de Masterchef Celebrity ni se la vio venir cuando la actriz le dijo que le pasó algo muy particular con él.

Al presentar su plato ante el jurado, una moqueca, fue más fuerte que ella la situación y se lo tuvo que contar. "No te presté tanta atención porque me había pasado algo...", le explicó a Martitegui. "¿Qué te pasó?", dijo él con total inocencia. "No, que ayer soñé con vos", disparó Leti con una risa nerviosa y hasta casi con vergüenza.

A Martitegui le cambió la cara y no podía creer lo que escuchaba. Pero, ¡había más!. "Quiero saber del sueño de principio a final", lanzó él. "Con todo respeto...", marcó la actriz, hermana de Griselda Siciliani. "En el sueño era mi padre. O sea, yo Leticia Martitegui", expresó.

"Me decía que me quedara tranquila, que no era malo. Que simplemente por el amor que me tenía, me tenía que poner los puntos", describió ante la cara de admiración de todos. Betular, fue por todo: "para mí que hay más y no te lo cuenta".