"Tengo ganas de llorar", confesó Karina La Princesita tras la pelea con Natalia Cociuffo

viernes, 30 de octubre de 2020 14:39

Acongojada, con lágrimas en los ojos pero firme en su voz. Así se la vio en la noche de este jueves a Karina La Princesita en Cantando 2020, después del fuerte cruce que tuvo con la coach Natalia Cociuffo.

Tras la discusión al aire, la cantante contó se sintió muy mal y volvió a destacar que le faltaron el respeto. "Me siento para el orto. Yo vengo acá y pongo toda la onda, más allá de los problemas que tenemos en nuestra casa, de las cosas. Trato de poner onda pero avece me entristezco y me pongo como hoy que tengo ganas de llorar y me pongo mal", comenzó expresando cuando fue interceptada por el móvil de Los Ángeles de la Mañana, LAM.

Luego aseguró que "más allá de que puedan estar de acuerdo o no" con ella, "siempre" en sus devoluciones siente que es "respetuosa" y "sincera". "No falto el respeto a nadie y me parece que no me merezco que me falten el respeto. Me lo banqué varias veces y está bueno decir basta, es la forma de decir basta sin importar quién la ligue. No me siento cómoda", señaló.

Posteriormente resaltó que lo que más le dolió fue la "falta de empatía" de sus compañeros del jurado. "Me entristece un poco más porque soy alguien que los apoya cuando hay una falta de respeto. Oscar yo lo apoyo, está todo muy bien pero hay veces que es bueno guardarse la opinión, más que nada cuando no se habla desde el ejemplo", destacó.

También puntualizó que hubo una contradicción en él porque hace poco tiempo llevó al límite una devolución con Alex Canigia, al punto que luego él renunció: "Oscar sale a decir 'no hay que mezclar por al equipo', cuando viene de ponerle un 0 a Alex, cuando Melina cantó excelente y el coach no tiene nada que ver. Si hiciste lo mismo, mínimo no hables".

"Una cosa es el show y el juego y otra la falta de respeto feas. A mi no me parece un show", subrayó y rescató el apoyo que recibió de Ángel de Brito y Laura Fernández en el programa. También lamentó que los otros miembros del jurado hayan hecho "un comentario diciendo que ella es una gran cantante y profesional".

"No sean falsos, criticamos lo que hace el jurado o no", dijo además: "obviamente hay un tema conmigo".