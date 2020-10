Polémica frase de la Bomba Tucumana tras el "choque" de Rocío Quiroz y Ángela Leiva

viernes, 23 de octubre de 2020 14:01

Si algo le faltaba Al enfrentamiento entre Rocío Quiroz y Ángela Leiva era que una polémica cantante se sumará con una apreciación. Se trata de Gladys la Bomba Tucumana, quién fue invitada al programa de Los Ángeles de la Mañana y opinó sobre el conflicto entre sus dos colegas de la música tropical.

La cantante comenzó aclarando su afecto hacia Leiva a quién definió como su amor y jugó con la versión de noviazgo con ella. Luego al ser consultada por Ángel de Brito sobre la relación entre la titular del cantando y su reemplazante, tuvo un "sincerisidio".

"Siempre es mejor que venga alguien un escalón menor al tuyo", confesó la madre de Tyago Griffo en una frase que resultó muy polémica, sobre quien debe ser el reemplazo en un certamen de la titular. Luego agregó "no es inseguridad" sino que es porque el artista quiere "seguir siendo el número 1".

En esa onda de "sincerisidio", Gladys también confesó que no le gusta la pareja que tiene Ángela en el certamen, Brian Lanzelotta, y que cree que la dupla la haría muy bien con Rodrigo Tapari, el partenaire que hoy tiene específicamente Rocío Quiroz.

"En este último tiempo me gusta un poco más Brian", dijo entre risas y luego aclaró que Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari son "dos grosos y me encantan". Incluso aclaró que si a ella le pasa algo, le gustaría que ella fuera su reemplazo en el Cantando 2020.

El malestar de Rocío

Un inesperado reclamo y cruce se dio en la noche de este jueves en Cantando 2020 con Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari hablaron de Ángela Leiva y a Brian Lanzelotta, a quienes reemplazan en el certamen. Ambos interpretaron el tema "Cien años" de Abel Pintos y en la previa se dio un comentario con tono de reclamo que no pasó desapercibido.

"Preguntaba Laurita si recibieron saludos de los titulares, de Ángela y Brian", preguntó Ángel de Brito antes de que la pareja comenzara a cantar. En ese momento Rocío y Rodrigo se miraron y la expresión de ella fue rapidamente advertida por el conductor del programa.

"Yo no se disimular. Brian sí me mandó mensajes pero comentó en los estados de Rodri", comenzó despachándose Rocío a lo que su compañero aclaró: "ellos están transitando por esto que es el Covid y no deben tener ganas de nada. Sí retuitearon lo de Instagram pero mensajes privados en sí, no".

"Estamos contentos de estar acá. Agradecemos a todos por el cariño. Venimos a defender su equipo. Siempre tratando de poner lo mejor y hasta lo que no podamos vamos a dar. Nos encantaría quedarnos y hoy los estamos reemplazando a ellos y no creo que estemos haciendo las cosas mal. Tratamos de dar lo mejor y hacerlo bien. Ellos me gustaría que se pongan contentos y felices", agregó.