Vicky Xipolitakis apuró a Martitegui: "¿me estás invitando a salir?"

viernes, 23 de octubre de 2020 09:52

Hay un dicho que dice "donde pone el ojo, pone la bala". Y parece que ese dicho encuadra bien en Vicky Xipolitakis quien le puso el ojo a Germán Martitegui y es la única participante de MasterChef Celebrity que logra sacarle siempre una sonrisa en el certamen.

La griega ya dejó traslucir que hay algo de él que la moviliza y este jueves dio un paso más en su objetivo. En esta oportunidad aprovechó el momento en el que hacía el puchero para competir y vio que se acercó el jurado para orientarla en su preparación. En este contexto, le recomendó bajar el fuego para hervir la verdura: "te aconsejo que el agua no hierva tan fuerte, ponele fuego mínimo. No se cocina más rápido por poner el fuego más fuerte".

Al escuchar estas palabras, Vicky aprovechó para largarle la lanza y le preguntó: "¿Cuál es la magia del puchero para vos, vos que sos experto en pucheros?”. Ante esto, él le contestó con otra pregunta: "¿por qué siempre me das vueltas las situaciones?".

"¡Por qué sos el que sabe!", le respondió la rubia y como un juego de palabras él fue más allá: "Bueno, un día si querés te cuento, nos juntamos pero ahora no es el momento".

"¿Cuándo?, ¿dónde?, ¿vos me estás invitando a salir?", apuró Vicky entusiasmada con la posibilidad de tener una cita con el jurado. Sin embargo él le aclaró: "dije algún día nos juntamos a hablar de puchero".

"Yo estoy sola. Estoy soltera. ¿Vos también?", insistió la Griega e inmediátamente él, entre risas pidió a la producción: ¡Corten, chicos!, corten!".

Martitegui tiene 54 años de edad y es padre de 2 niños de 13 y 19 meses de edad, Lorenzo y Lautaro. Es padre "monoparental", es decir quiso ser papá solo con subrogación de vientre.

Conociendo esto, Vicky confesó en una entrevista del programa que él “tiene unos ojos azules muy lindos. Me parece que los miré”. Luego se preguntó ante la cámara: “¿Germán me está tirando tiros o a mí me parece?”. Pero luego reconoció: "no quiero salir de mi cabeza que es jurado, lo miro después de la devolución".