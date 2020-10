Polémico invitado: ¿PH vuelve a espoilear a Masterchef Celebrity?

viernes, 23 de octubre de 2020 01:11

Una "coincidencia" particular se dio el fin de semana y el anterior entre el invitado a Podemos Hablar, PH, y el eliminado de Masterchef Celebrity. En ambas ocasiones, el participante del certamen que quedaba fuera el domingo, era invitado el fin de semana previo a la cena de Andy Kusnetzoff. Y ante este contexto, muchos seguidores del reality se preguntan si volverá a pasar eso el próximo fin de semana y por ende se vuelve a "espoilear" la competencia de cocina.

Este jueves, Telefe informó quiénes son los invitados del sábado que viene para Podemos Hablar. El programa fue grabado este día y entre los que se sentarán a la mesa están Mica Viciconte, Matias Lammens, Maria Fernanda Callejón, Jose Maria Muscari y Boy Olmi. Precisamente este último es concursante de Masterchef Celebrity y este martes fue uno de los que fue duramente criticado por el jurado por la comida que hizo.

"Tus intentos son siempre buenos, pero la acidez de la fruta se comió todo el resto. Hay mucha diversidad de sabores", expresó Donato de Santis a lo que Damián Betular agregó: "Cuando me contaste lo que ibas a hacer con el solomillo me imaginé una costra llena de especias. A la vista no están y en el sabor tampoco. No se siente nada de lo que me contaste. Por separado está bien, pero junto no está logrado".

El resultado fue entrar a repechaje, con posibilidades de abandonar la competencia el domingo próximo. ¿Será que se va realmente y se vuelve a dar la tendencia de los fines de semana pasados?

El antecedente

Si algo suele molestar a los seguidores de algún programa es que se les adelante lo que va a pasar en el próximo capítulo, es decir les spoileen la emisión.

El sábado 10 de octubre, la producción de PH, Podemos Hablar invitó al programa a Ignacio Sureda también conocido como Nacho. El actor ese fin de semana estaba sentenciado con el delantal negro en Masterchef Celebrity y fue invitado al programa de Andy Kusnetzoff para contar su experiencia en el reality, entre otros temas. Al día siguiente, el joven quedó eliminado del programa de cocina, que lleva casi un mes de capitulos grabados por adelantado.

Hasta ese momento, no había correlato entre un programa y otro. O al menos, los espectadores no advirtieron nada. Sin embargo, la misma dinámica se produjo este fin de semana con el segundo eliminado del concurso de Telefe y esta vez muchos seguidores se expresaron en las redes.

Es que el sábado pasado, el Mono de Kapanga fue invitado para participar de PH, Podemos Hablar. Y al día siguiente, el domingo, se convirtió en el segundo eliminado del certamen.