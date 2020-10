Rocío Quiróz y Ángela Leiva enfrentadas en el Cantando 2020: "no creo que estemos haciendo las cosas mal"

viernes, 23 de octubre de 2020 00:24

Un inesperado reclamo y cruce se dio en la noche de este jueves en Cantando 2020 con Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari hablaron de Ángela Leiva y a Brian Lanzelotta, a quienes reemplazan en el certamen. Ambos interpretaron el tema "Cien años" de Abel Pintos y en la previa se dio un comentario con tono de reclamo que no pasó desapercibido.

"Preguntaba Laurita si recibieron saludos de los titulares, de Ángela y Brian", preguntó Ángel de Brito antes de que la pareja comenzara a cantar. En ese momento Rocío y Rodrigo se miraron y la expresión de ella fue rapidamente advertida por el conductor del programa.

"Yo no se disimular. Brian sí me mandó mensajes pero comentó en los estados de Rodri", comenzó despachándose Rocío a lo que su compañero aclaró: "ellos están transitando por esto que es el Covid y no deben tener ganas de nada. Sí retuitearon lo de Instagram pero mensajes privados en sí, no".

Ángel subrayó que Ángela le contó al mediodía en Los Ángeles de la Mañana, LAM, que le molestó no haber podido hacer el homenaje a Gilda pero que le gustó lo que hizo la pareja reemplazante.

Ante esto, Rocío agregó: "estamos contentos de estar acá. Agradecemos a todos por el cariño. Venimos a defender su equipo. Siempre tratando de poner lo mejor y hasta lo que no podamos vamos a dar. Nos encantaría quedarnos y hoy los estamos reemplazando a ellos y no creo que estemos haciendo las cosas mal. Tratamos de dar lo mejor y hacerlo bien. Ellos me gustaría que se pongan contentos y felices".

Después de actuar en el escenario y al momento de recibir la devolución del jurado, se sumó dos comentarios que pusieron leña al fuego "Si yo fuera Ángela estaría preocupado", dijo Oscar Mediavilla al turno de destacar lo bien que habían cantando y que estaban reluciendo en el certamen.

Luego Moria agregó: "deben ser odiados".

Cuando se estaban por despedir de la pista, Ángel de Brito destacó que Ángela Leiva se había volcado a Twitter para responderle a Rocío Quiroz luego de que ésta la acusara de no llamarla tras su reemplazo en el Cantando.

Grandes talentos mis compañeros! En mis redes etiquete varias veces a @RocioQuirozz y no recibí respuesta, y con la mujer de @RTapari @Xoana2505 hable ayer entre tantas otras veces! Gracias por lo que hicieron fue hermoso! #cantando2020 — Angela Leiva (@AngelaLeivaOk) October 23, 2020

"Y tenemos un tuit de Ángela Leiva que dice 'Grandes talentos mis compañeros. En mis redes etiqueté varias veces a Rocío Quiroz y no recibí respuesta, y con la mujer de Rodrigo hablé ayer entre tantos otras veces. Gracias por lo que hicieron, fue hermoso', les tiró una facturita ahí", dijo Ángel de Brito.

Rápidamente tomó el guante Rocío y aclaró: "Puse una historia y la puse en mi estado, en mi perfil, qué más quiere que haga. No tengo ningún problema con ella, pero me hubiera encantado que nos diga gracais chicos, estuvieron geniales, un audio, algo".