"Que la cuide": Paula Chaves y un descubrimiento hermoso

viernes, 23 de octubre de 2020 00:06

Paula Chaves comparte escenas de su vida en cuarentena que la encontró recibiendo a su tercera hija Filipa y en una pausa en el trabajo en la tele. Al nacer su pequeña, sus hijos mayores Olivia y Baltazar se convirtieron en sus grandes compinches.

Por eso, volvió a compartir una escena que la conmovió. Su hijo Balta se tomó muy en serio su misión y la cumplió al pie de la letra. "Me metí a bañar y le pedí que me la cuide" comentó. El pequeño estaba con su hermanita sobre una cama y la entretenía con sus manos.

Anteriormente, Paula lo había mostrado con Filipa a upa en un sillón en el que le cantaba una canción. "Hay algo más amoroso que él? Me desespera", escribió ella junto a un corazón.

Balta es el único hijo varón y nació después que Paula perdiera un embarazo. Por eso ella compartió un posteo muy especial para su cumpleaños. "Mi bebe arco iiris ... Gracias por llegar magicamente a nuestras vidas... Gracias por enseñarme desde el primer día que no podemos controlar nada... Gracias por enseñarme a luchar por nuestros derechos... Gracias por enseñarme esa fuerza que nace descontroladamente desde adentro y de los más profundo de nuestros corazones... Hace 4 años , 5.28 am , me convertiste en otra mujer... nací con vos... nacimos juntos...

Te amo hasta el infinito, Balta"

El nene se ha mostrado muy cercano a su hermanita y le encanta ayudar a su mamá, que logra tener momentos de "independencia". Es que la bebé adora estar a upa y llora cada vez que la dejan un ratito.

"Mucho más de lo que soñé"

Pedro Alfonso es uno de los famosos que celebró el día de la Madre honrando a su esposa Paula Chaves en el día de la Madre. El productor y actor aprovechó la ocasión para compartir una tierna imagen de su familia.

"Feliz día Madraza. Sos mucho mas de lo que siempre soñé como compañera y mamá de mis hijos. @chavespauok", posteó. En la foto, se ve a Paula rodeada por Olivia, Baltazar y Filipa, la beba que mostró su carita a pleno para la cámara.

Vero Lozano y Chato Prada dejaron sus comentarios en tanto que los fans aprovecharon para dejar sus buenos deseos a Paula, que es una promotora de la maternidad y la crianza respetuosas.