Darío Barassi, hasta las lágrimas por su hijita enferma: "nos miramos y me abrazó"

viernes, 23 de octubre de 2020 10:57

Darío Barassi se mostró lejos de ese perfil de humor que lo caracteriza pero abierto 100% de corazón. El actor sanjuanino dejó que la emoción lo abordara en un video que compartió en las redes sociales donde contó el momento que vivió con su pequeña hijita enferma.

Emilia nació en junio de 2019 producto de su relación con Lucía Gómez y es la luz de sus ojos. Cada vez que puede comparte una foto de la pequeña en su cuenta de Instagram donde le tapa los ojitos para preservar un poco su identidad y así protegerla. "Solo quiero protegerla y amarla", dijo por aquel entonces a la prensa.

Este jueves, el conductor de "100 argentinos dicen" compartió un video en Instagram donde cuenta lo fuerte que le sienta la paternidad, al límite de darle valor a las pequeñas cosas y emocionarse.

"Está la enana enferma, con llagas, aftas, no puede tragar, comer nada. Es una cosa viral, no pasa nada, pero a ella le duele horrores. Hoy estuvo debilitadísima, no comía nada, no tomaba nada. Tuve que darle con una jeringa para que se hidrate", comenzó contando Barassi.

Luego relató que fueron al pediatra y "está bien y se empezó a poner mejor". Luego en la noche le pasó algo particular cuando la sentó en la falda para ver unos dibujos y comer un postrecito. "Se ponía la cuchara en la boca y le dolía y se desesperaba (...) muy hija mía, se quiso meter adentro del pote y se cayó postre en mi mano y se puso a jugar".

De esta forma, jugando, logró avanzar comiendo postre y luego comió otras cosas e incluso volvió a tomar agua por su cuenta. "Al último me dijo 'ya está', nos miramos y me abrazó", contó y largó un suspiro.

"No sé por qué cuento esto (...) estoy atravesado por esta niña, por la paternidad. Te das cuenta que la felicidad, tu vida pasa por esas pelotudeces, que tu hija coma de la mano y te diga gracias", confesó con los ojos cristalizados por las lágrimas contenidas.

Mirá el video