"Nos tenemos que sentar a hablar", Ariel Puchetta habló de su "molestia" con Tapari

sábado, 24 de octubre de 2020 00:02

Este viernes, Ariel Puchetta debutó en el piso del Cantando 2020 y a sólo segundos de su entrada al piso, fue consultado por sus molestias contra el ex participante y también ex líder de Ráfaga, Rodrigo Tapari.

Todo comenzó días antes, cuando el cantante "de lo largo" se mostró en un programa molesto ante las declaraciones de Tapari respecto a su adicción al alcohol. En aquel momento aseguró que sentía "que ensucia a Ráfaga y yo los conozco a los chicos, a la mayoría desde que teníamos 16 años, y somos una familia”.

"¿Qué pasó Ariel con Tapari?", lanzó Ángel de Brito, ni lerdo ni perezoso, aprovechando la presencia de uno de los fundadores de Ráfaga delante de él. "¿Dijiste que miente? ¿En qué miente?", insistió el conductor.

"Lo que pasa es que cuando él se refiere a que "salvó a alguien", muchos periodistas salieron a decir que "si tiene que exponer..." (la situación)", dando a entender el apoyo que recibió Tapari respeto a su adicción al alcohol. Y agregó que cuando hay problemas "de ese tipo, de una adicción", es importante una persona se pueda curar pero "en Ráfaga nunca hubo nunca un caso de esos".

"Vos dijiste que había manchado al grupo", le recordó De Brito, a lo que el cantante respondió que "a eso me referí desde un principio pero medio que lo dije así pero bueno, después se hizo una bola de nieve. Será que nos tenemos que sentar a hablar y listo".

Anteriormente, Puchetta había revelado que los miembros de la banda también se habían mostrado enojados ante los dichos del ex líder. "¿No se quieren?", cuestionó Ángel, a lo que Pucheta negó rotundamente. "Conozco a la banda de Ráfaga y siempre me hablaron bien de él. Él muchas veces hizo referencia que Ráfaga habló mal de mi cuando yo me fuí, y digo que es posible", aseguró.

Por último, De Brito decidió concluir el tema lanzando una pregunta inesperada para el cantante. "¿Quién es Ráfaga, Puchetta o Tapari?", a lo que cortante, Ariel respondió "no sé, que lo diga la gente".