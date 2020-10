Nacha Guevara otra vez tajante con Martín Baclini: "pensé que ibas a pedir disculpas"

sábado, 24 de octubre de 2020 00:00

La mala relación entre Nacha Guevara y Martín Baclini volvió a quedar a la vista en la gala de este viernes del Cantando 2020. En esta oportunidad, cuando salió el participante a escena junto a su partenaire Jéssica Abouchain, la integrante del jurado le hizo el vacío.

La pareja le tocó interpretar "Voy a amarte" de Carlos Rivera, referenciando a la novela "Los ricos no piden permiso", y su presencia fue imponente con el vestuario elegido. Al ingresar se mostraron muy simpáticos y la actuación cosechó opiniones de diferente tipo del jurado. Sin embargo las palabras de Nacha fueron las que dejaron un gusto amargo en el ex de Cinthia Fernández.

"Están muy elegantes los dos", comenzó expresando Nacha abriendo la puerta a una devolución cálida. Sin embargo luego llegó la frialdad y las palabras que sorprendieron: "estuve pensando lo que dijiste (dirigiéndose a Baclini). Como no es mi intención y no quiero incomodarte, lo único que voy a hacer es puntuarte".

Ante esto, él reaccionó: "disculpe Nacha, puntarnos a los dos, porque escuché puntuarte, somos dos".

En el mismo sentido se expresó Ángel de Brito quien le aclaró a Moria que "el puntaje es para el equipo". Ante esto, Nacha no acusó recibo: "desgraciadamente yo ya se lo dije a ella lo que le toca".

Al ver que Nacha no les hacía una devolución, Jessica reaccionó: "nos gustaría saber". Y la integrante del jurado respondió: "no fue tu mejor noche, tener presencia, voz, no estuviste cómoda al principio".

Al final Ángel de Brito reconoció: "pensé que le ibas a pedir disculpas". Sin embargo ella sin tomar el micrófono contestó moviendo la cabeza en negativo.

El antecedente

Martín Baclini hizo su debut en la pista del Cantando hace 8 días con un homenaje a Cacho Castaña. Tras escucharlo cantar, Nacha Guevara reaccionó lapidaria.

“La verdad, horrible. Arrastrar a una persona que no tiene carisma en el escenario, no sabe pararse… Es duro“, expresó Guevara dejando la boca abierta de muchos y le puso un 2.

“Que se ponga botox en la puntuación, a ver si lo levanta”, fue la frase tajante con la que Nacha cerró su intervención.

Al día siguiente, Baclini expresó en Los Ángeles de la Mañana: “Creo que en la devolución no hubo construcción, no hubo herramientas para que un chico que no canta evolucione. Me sentía mal por sus formas”.