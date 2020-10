Mica Viciconte ¿pisó el palito?: "Me dijeron que hay que esperar 3 meses para decirlo"

miércoles, 21 de octubre de 2020 21:24

En medio del fuerte rumor de embarazo, Mica Viciconte hizo un comentario que "la dejó picando" y alimentó aún más las versiones. Sucedió en el programa Pampita Online, donde Carolina Ardohain le consultó si estaba esperando su primer hijo con Fabián “el Poroto” Cubero y ella hizo el comentario.

"Por eso vine sueltita. Eso me lo preguntan siempre, pero la verdad es que no estoy embarazada", le respondió la ex participante del Cantando 2020 quien fue al programa de la modelo con un vestido que dejó al descubierto su vientre.

Luego destacó que su familia le "volvieron a escribir" para preguntarle si les iba a contar o no del embarazo. "Y les respondo que no estoy embarazada", agregó para luego lanzar una frase que dejó a todos expectantes y desconcertados: a parte tenés que esperar 3 meses. O sea que si lo estuviese, tampoco lo diría porque tendría que esperar ese tiempo por un tema de seguridad".

Al escucharla, Pampita le consultó si ella esperaría esos meses para dar la noticia y contestó "me dijeron eso. Así que nada, esperaré los 3 meses cuando me digan".

Sin dar muchas vueltas, la modelo reconoció que esas palabras "dejó picando" aún más el rumor. Y cuando advirtió lo que había pasado, Viciconte aclaró: "no, no. Ganas tengo, por supuesto. Pero no sé si ahora en este momento de mi vida".

"¿Y Fabián qué dice?", consultó Pampita a lo que ella respondió: "lo hemos hablado con Fabi. Las ganas al 100% las tengo yo porque no tengo hijos y él ya vivió la experiencia. Pero es una relación de a dos. Yo se lo planteé desde el día cero y me dijo que no había drama. Así que cuando levante la bandera, arrancamos".

Finalmente indicó que para ella tener un hijo "es un acto de amor" y no es para ella prioridad que mejore la situación económica del país para buscar un bebé: "soy una persona que laburo, no necesito de alguien para mantenerlo a nadie. Tengo mi trabajo, mis cosas y puedo mantener a mi hijo. Si tengo que laburar, laburaré".