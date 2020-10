Denunciaron a un panelista de Cortá por Lozano y fue buscado por la policía

miércoles, 21 de octubre de 2020 15:47

Un panelista del programa Cortá pro Lozano fue denunciado y la policía fue a buscarlo este lunes a su casa. El hecho fue contado por el protagonista de la noticia en el mismo programa de Verónica Lozano donde explicó que todo se dio a partir de que decidió remodelar su cocina.

El panelista en cuestión es Nicolás Peralta quien explicó que "por algo tal insignificante" fue denunciado por una o varios vecinos, aún no sabe bien, y por eso los efectivos de la policía debieron intervenir. Los uniformados llegaron hasta su departamento y le pidieron los documentos para averiguar antecedentes y en ese momento le indicaron que la denuncia era por "ruidos molestos".

"Entiendo que los ruidos son molestos pero fue en un horario permitido y son martillazos porque me están sacando los azulejos de la cocina", comenzó explicando Peralta quien pidió perdón pero aclaró que los trabajos continuarán por un par de días más porque aún resta terminar de sacar todos los azulejos, piso y anafre.

En el edificio en el que vive hay 19 pisos y 10 departamentos por piso, con lo cual son son 190 unidades, y no sabe bien si fue uno o varios los que hicieron la denuncia.

"Me sentí muy mal, hace 11 años que vivo en ese edificio y nunca hice alguna reforma. Pensé que éste era el momento. Dije 'me voy a animar'. Lo iba a hacer en marzo pero menos mal que no lo hice porque una semana después se decretó la cuarentena. Dios me iluminó. Imaginate si rompía los azulejos y quedaba todo roto. Mi casa es un polvo, es una nube de polvo", explicó.

Los albañiles quedaron trabajando en el horario que él se encontraba trabajando en el programa y luego cuando llegó, ellos siguieron avanzando con la obra. Precisamente en ese momento, la vecina fue a golpear la puerta para que dejaran de hacer ruido: "fue fuerte, cuando llegué del programa, el albañil seguía trabajando. Era hasta las 19 horas pero a las 18 tuvo que cortar porque esta persona golpeaba del otro lado de la puerta. No se quien es pero me gritaba de todo y me daba miedo abrir la puerta. Me dijo 'me chupa que trabajes en Telefe, te voy a mandar una carta documento'. Lo peor es que me tiene identificado. Me dijo 'se que trabajas en Cortá por Lozano' entonces me encerré en la habitación".

Los trabajos en la cocina continuarán un par de días más y ahora resta ver cómo reaccionará la vecina y si avanza la denuncia.