Adabel Guerrero pasará por el quirófano: "quiero quedar chatita"

miércoles, 21 de octubre de 2020 18:28

Adabel Guerrero pasó este miércoles por Cortá por Lozano y anunció que dentro de poco tiempo pasará por el quirófano para quitarse uno de los atributos que más la caracterizó desde que se lanzó a la fama: sus pechos.

La bailarina tiene decidido someterse a una intervención quirúrgica pero aún no sabe cuándo lo hará. Todo dependerá del ser que le "cambió la vida", su hija Lola. La confesión la realizó en el diván de Verónica Lozano y después de que le preguntaran qué parte del cuerpo le gusta más y cual menos.

"Lo que más me gusta del cuerpo son las piernas, anduve muchos años en bicicleta, entrené", comenzó explicando la rubia quien detalló que "lo que menos me gusta son las lolas que en 2 años de amantar me quedaron por el piso".

Adabel contó que tiene "decidido" someterse a la intervención para que le saquen las prótesis pero eso será "cuando Loli termine de amamantar, ahí me las saco. Quiero quedar chatita".

Luego se refirió a las críticas que recibe en las redes sociales y señaló que "hay que resistir": "sabemos que la exposición es un 50% que te va a apoyar y otro que no. No sé cómo hay gente que tiene tiempo de criticar por las redes sociales".

Tras el nacimiento de Lola, hace 3 años, Adabel Guerrero debió cambiar por completo sus prioridades. Así lo indicó que un vivo que tuvo hace unos días con el periodista uruguayo Martín Lamela a quien le contó que desde que tiene su hija las prioridades de su vida cambiaron.

“Desde que nació Lola dejé de estudiar, de trabajar”, explicó la actriz de Sex subrayando que entre las cosas que dejó también están "las pelotudeces como ir a depilarme. Tres años hace que no me voy a depilar. Me arreglo yo con la maquinita de afeitar”.