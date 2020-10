"Cada día voy sintiendo un síntoma más", Flor Torrente sobre el coronavirus

viernes, 2 de octubre de 2020 13:05

Flor Torrente atraviesa su octavo día con coronavirus, desde que se lo diagnosticaron, la semana pasada cuando era "asintomática". La actriz desde ese día permanece aislada en su casa, sin contacto con nadie y en comunicación permanente con su mamá y familia. Así lo contó este viernes en Los Ángeles de la Mañana (LAM), donde explicó que los síntomas comenzaron a aparecer con el correr de los días e incluso sintió que le faltaba el aire.

"Un día te levantas bárbara y luego sentís que corriste una maratón pero caminaste del comedor a la cocina", señaló Flor en comunicación on line con Ángel de Brito.

Luego confesó que con esta enfermedad "no sabes que puede suceder cada día" y si bien se siente "bien", los síntomas no han desaparecido e incluso van sumándose uno tras otro con desde la semana pasada a ésta. "Siento congestión, mucho dolor de cabeza. Cada día voy sintiendo un síntoma más", aseguró.

Luego relató cómo fue que le detectaron Covid-19: "un contacto me dijo que tenía coronavirus y agradezco que me avisó porque no tenía ningún síntoma. Sin embargo al otro día que me dijo, y no se si es sugestión o cagazo, pero ya me dolía mucho la cabeza, estaba muy congestionada, dolor de cuerpo. Ahí arrancó todo".

La hija de Araceli González confesó estar contenta "de haberlo agarrado a tiempo" porque su couch es preparadora de otros cantantes en el Cantando 2020 y podría haber generado más contagios. Además indicó que eso evitó incluso que ella transmitiera el virus a algún familiar, no así a su mamá que no ve hace mucho tiempo.

"Ella tuvo una bacteria en sangre y no puede estar en contacto con nadie. Pensé que se lo iba a tomar peor pero bastante bien", finalizó.