¡Increíble! Hernán Drago confesó su récord: "me dejó descansar"

viernes, 2 de octubre de 2020 00:45

"Todos tenemos un récord", aseguró Guido Kaczka en Bienvenidos a Bordo. Fue al momento de jugar a las preguntas y respuestas con un participante y casi al final del programa. Allí el conductor puso como interrogante "¿cuál es el nombre del famoso libro donde se registran los récord mundiales?".

La pregunta disparó de inmediato un tópico entre los famosos que integran el staff del programa quienes comenzaron a largar cuál es ése récord que lo tienen marcado. Marcelo Iripino reconoció que cree no tener uno pero destacó que con la música marcaría uno. Luego Celeste Muriega aclaró que es muy buena jugadora del tradicional Jenga y que no tendría problema en pasar varias horas apostada en este juego.

Pero quien sorprendió con la respuesta fue Hernán Drago. El modelo de 45 años, que por muchos años estuvo casado con Bárbara Cudich y tienen dos hijos, confesó que su récord lo hizo en la cama. Pero no vino de la mano del sexo sino que fue por permanecer casi todo un día durmiendo.

"Una vez dormí 18 horas de corrido. Venía durmiendo, no es que hacían días que no dormía", confesó dejando a todos sorprendidos.

Al escuchar esto, Guido destacó: "Ah!, era una joda vivir con vos (...) y ¿la familia, te esperaba?". Y él reconoció: "me dejó descansar".

¡Qué tal Drago!

Levantó la temperatura

Esta semana, Hernán publicó una foto con la que levantó la temperatura de sus seguidoras. El modelo presentó la nueva colección de una reconocida marca de calzoncillos y generó más de 39 mil Me Gusta y cientos de comentarios.

En la foto se lo ve sólo portando la ropa interior y dejando lucir sus atributos físicos, lo que generó el delirio de muchas de sus seguidoras.

"No macho... no te podés mostrar así... después uno mira lo que tiene al lado y llora", "¿estás de fiesta?, digo por el paquete", "no se puede salir del país no se donde vas con todo ese bulto", fueron algunos de los mensajes que las fans le dejaron en los comentarios de la foto.