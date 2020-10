El glamoroso look de Iliana para ir a comer pizza: "mirá qué sencilla"

lunes, 12 de octubre de 2020 00:00

En tiempos de pandemia, el programa Por El Mundo de Marley se transformó en "Por el Mundo en Casa", por ello ahora el conductor recorre distintos lugares dentro de Buenos Aires. Si bien algunas cosas cambiaron, el formato sigue incluyendo la invitación a famosos para que muestren los atractivos.

Este domingo, las celebridades elegidas fueron Iliana Calabró y Viky Xipolitakis, ambas participantes de Master Chef, por lo que la consigna era encontrar la mejor pizzería.

Uno de los puntos llamativos del programa fue el look que eligió Iliana. "Mirá que sencilla. Laurencio (Adot) me dijo "la manga es tendencia". Así que me lo puse para este encuentro", dijo la protagonista mientras modelaba un vestido verde con mangas voluminosas inspiradas en la época ochentosa.

El vestido y "la percha" no pasaron desapercibidos para Alejandro. "La cintura de esta mujer no se puede creer. Y vuelven las mangas dinastía", aseguró. Ante el comentario, la Calabró abultó las mangas y contestó divertida: "soy Joan Collins", en referencia a una de las divas de la saga Dinastía.

"Y Linda Evans", aportó Marley recordando a la otra protagonista. "Bueno, más o menos, por la edad, falta poco, en cualquier momento", dijo la referente del tiramisú. "¡No!, ¡sos una pendeja", sentenció Marley.

Mirá el divertido video: