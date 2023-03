Día clave: expectativa por la respuesta de los docentes sanjuaninos a la propuesta salarial del Gobierno

martes, 14 de marzo de 2023 07:31

Este martes es decisivo para conocer si se destraba el conflicto entre los docentes autoconvocados y el Gobierno provincial por el esquema de pago del 71,1% de aumento salarial, cerrado en paritarias. Tras asamblea, que se realizará esta mañana, se conocerá si aceptan o no el adelanto que propusieron las autoridades, en medio del noveno día de paro que afecta a los distintos niveles y modalidades.

"Reconocemos la gravedad del conflicto y la necesidad de que se normalice el sistema de educación. El gobernador Sergio Uñac nos pidió que hiciéramos lo imposible para que los chicos volvieran a las aulas. Esperemos que los docentes reflexionen y entiendan que no es que la provincia no quiere otorgar más incrementos salariales sino que no lo podemos hacer. Se hizo un máximo esfuerzo, después de hacer otro máximo esfuerzo", describió el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent en Telesol, tras participar de la reunión paritaria.

Marcó que, si se llega a un acuerdo en la mañana, los docentes deberán trabajar desde la tarde del martes.

"Mantuvimos un diálogo respetuoso en una larga reunión con voceros. Se debatió sobre lo que solicitaron en la mañana a Luis Rueda (Unidad Gobernación). Lo que solicitaban eran básicamente dos puntos: considerar los descuentos de las faltas injustificadas y hacer un adelantamiento del 20% que estaba previsto para abonar en noviembre para el primer semestre. Nosotros hicimos una propuesta que es desdoblar ese 20% y llevar el 10% al mes de abril y otro, 10% al mes de julio. Esto se suma al 41% a liquidar en marzo. Ellos acercarán la propuesta a los autoconvocados que estaban allí, la rechazaron e hicieron tres contrapropuestas. Eso implicaba hacer un esfuerzo superior pero la provincia no está en condiciones de hacerlo. El máximo esfuerzo se hizo con el 41% que se dio en marzo para llegar al 71,1% en noviembre", describió.

"Los chicos tienen que volver sí o sí a clases y el Gobierno se comprometía a hacer, tras la propuesta, un esfuerzo con recursos que la provincia no tiene. Implicará hacer una reestructuración del presupuesto y una redefinición de los distintos objetivos de todos los ministerios", agregó.

Torrent destacó que se explicó cómo se aplicaría la cláusula gatillo para que los salarios estén siempre por encima de la inflación "al menos 5 puntos y desde allí hacia arriba". Reiteró que las planillas de descuentos de haberes se cierran este miércoles y esperan conocer la definición de los docentes en la mañana de este martes.

Manifestó que el impacto de lo que se resuelva, sobre adelantar el cobro de tramos del acuerdo salarial, "se aplicará a todos los empleados de la administración pública. De ahí, lo significativo del acuerdo y por ende, el costo es importante para la provincia".