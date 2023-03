Docentes autoconvocados harán asamblea y seguirán negociando este martes con Gobierno

lunes, 13 de marzo de 2023 22:40

Tras una jornada intensa de negociación, los docentes autoconvocados sanjuaninos seguirán negociando con el Gobierno provincial sobre el pago de los tramos de la paritaria aprobada con gremios. El aumento es del 71,1% y tras una primera propuesta oficial, hubo rechazo de los docentes. Se presentaron con una contrapropuesta y no hubo acuerdo, pero las bases analizarán la situación.

Pasadas las 22:30, los seis representantes de los docentes salieron de Casa de Gobierno y comunicaron que la moción que había sido acordada en asamblea no fue aceptada por Gobierno. En un comunicado oficial, el Gobierno detalló que "en estas reuniones los docentes propusieron adelantar el 20% del aumento previsto para noviembre y que no se les aplique el descuento por los días no trabajados. El gobierno planteó, tal cual lo solicitado por los docentes, adelantar el tramo de noviembre de la siguiente manera: un 10% de aumento en abril y un 10% en julio. Totalizando un 61,1 % a julio".

También "fue acordado revisar el descuento por los días de falta injustificada, asumiendo el compromiso de analizar dichas propuestas bajo las normas legales que rigen en materia laboral, junto a los gremios, en la medida en que los docentes vuelvan a las aulas inmediatamente. Se aclaró que el posible acuerdo implicaría la redistribución de partidas presupuestarias del Presupuesto 2023".

Los docentes analizarán en asamblea, a las 8:30 hs. frente a Centro Cívico, y con sus bases si aceptan o no la oferta oficial y retornar a las aulas. Además, se les aclaró que el miércoles, si no hay acuerdo, los liquidadores de sueldo enviarán los días de paro a descuento.

Los representantes de los docentes autoconvocados resaltaron que el diálogo con las autoridades, entre ellas, el secretario de la Unidad Gobernación, Luis Rueda, el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent y la ministra de Educación, Cecilia Trincado, fue "amable y respetuoso". El cuarto intermedio se reanudará mañana.