Venta de llaves y liquidaciones por cierre: el comercio sanjuanino va por un plan de reactivación

El comercio sanjuanino, con estrategias como promociones y outlets, trata de surfear la aguda crisis de consumo que frenó la demanda. A la par, el aumento de los costos, alquileres, sueldos y servicios pesa cada vez más y con ello, algunos empresarios ya tomaron la decisión de encaminarse al cierre. Con ello, ahora piden delinear un plan de incentivo que apuntale la actividad.

"Hay venta de llaves de comercios y también liquidaciones por cierres, por la decisión de no seguir con la actividad. Esto ocurre porque ya se esperó por meses por señales de reactivación económica y no hay, además, incentivos fuertes para continuar con la actividad. Cuando en 2023 teníamos caídas de ventas del 3%, ahora se ubica en 50% en algunos rubros", detalló Laura Zinni, presidenta de la Cámara de Comercio de Capital, a Diario La Provincia SJ.

Señaló que se trata de contener despidos, "reorganizando tareas, reviendo horarios de trabajo pero llega un punto en el que la espalda financiera, que es chica, ya no puede más. Hoy por hoy, un empleado de comercio cobra lo mismo que uno de Buenos Aires, al no tener paritarias regionales, y es muy caro mantenerlo si ya no es productivo sino que está inactivo. El 80% de los propietarios de comercios sanjuaninos vive de este trabajo y hoy, está en el mínimo de rentabilidad posible".

Además, recordó que las estructuras de los comercios del departamento son Pymes y Mini Pymes y por eso, el acceso al crédito es limitado y hasta inconveniente. "No se puede tomar créditos a largo plazo porque no se sabe qué pasará y a corto plazo, tampoco. El comercio está frágil y cada vez es más difícil poder mantener los costos fijos, sueldos, servicios, fletes y combustibles. Comerciantes demandaron las líneas de créditos especiales para el sector, que dispuso el Gobierno, pero se requieren más medidas. Necesitamos un plan de incentivo de la actividad económica, de manera inminente", agregó.

En ello resaltó que sigue el contacto con el Gobierno provincial, "con representantes de las diferentes cámaras, hubo reuniones con Producción y se expuso la situación. Hay que pensar que ese empresario que cierra o vende su llave, tiene que vivir y no queremos que haya un crecimiento del comercio informal".