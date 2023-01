Compraron autos nuevos de contado y denunciaron que al momento de retirarlos, quieren cobrarles el precio actualizado

jueves, 26 de enero de 2023 09:31

Sanjuaninos que ahorraron y aprovecharon la oportunidad de comprar de contado un auto 0Km. se ha encontrado, en algunos casos, con un requerimiento inesperado. Es que, tras haber transcurrido un tiempo de espera, cuando el vehículo está listo para ser retirado, los notifican que deben pagar el valor actualizado con lo que los dejan en una situación compleja. Estas situaciones fueron denunciadas en Defensa al Consumidor y ya se actuó en consecuencia.

"Para toda operación comercial, el que compra tiene que estar muy atento a los contratos. Si le informan que el vehículo va a tardar entre 6 a 10 meses en llegar a la agencia, es el que compra el que acepta o no esa condición. Pero lo que no se puede hacer es pagar un valor actualizado cuando ya se abonó de contado el precio total de un auto", detalló Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor, a Diario La Provincia SJ.

Explicó que se trata de situaciones en las que una persona decidió aprovechar la oferta o promoción para comprar de contado un vehículo que no siempre está en stock. "Acá, de base, podemos decir que una agencia no puede vender en oferta algo que no tiene y no sabe cuándo lo va a tener. Insistimos en que es el comprador el que acepta esperar meses por su auto. Hay que prestar atención a la letra chica y asegurarse de no firmar una renuncia de derechos o una aceptación de condiciones que no favorecen al consumidor", resaltó.

Pérez expresó que, ante dudas, los compradores pueden solicitar asesoramiento en la Dirección para no caer en maniobras que generan un perjuicio económico. Además, recordó que en 2022 hubo 400 denuncias contra agencias y concesionarias, de las cuales la mitad se relacionó con demoras en la entrega de vehículos que ya habían sido pagados.

"La demora es culpa de las empresas, no de quien compra. Por eso, se las cita a las conciliaciones para que den respuestas sobre la entrega del vehículo y qué resarcimiento económico ofrecen pagar a los clientes. Parten de ofertas irrisorias pero se insiste en que la mejoren para poder llegar a un acuerdo. Esta vía les conviene más ya que si procedemos a multarlos, las cifras son mucho mayores y resultan perjudicados", detalló.

Esta semana se conoció que una mujer que compró una camioneta logró un resarcimiento de $1.500.000 por las demoras de una concesionaria. También hay otros procesos similares en curso.